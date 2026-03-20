Головна Новини Суспільство Війна з Росією На Покровському напрямку відбувається щось фантастичне
На Покровському напрямку відбувається щось фантастичне

У ЗСУ тестують екзоскелети: перші результати вже на фронті

20 березня 2026, 19:10
Ткачова Марія

У Силах оборони України розпочали тестування екзоскелетів — першими їх отримали підрозділи 7 корпусу швидкого реагування Десантно-штурмових військ.

На Покровському напрямку відбувається щось фантастичне

Екзоскелети на Покровському напрямку

Йдеться про тестові зразки, які вже використовують як у логістичних завданнях, так і безпосередньо на бойових позиціях.

Зокрема, випробування проходять на Покровському напрямку, де екзоскелети застосовує 147 окрема артилерійська бригада ДШВ.

За попередніми результатами, технологія дозволяє суттєво знизити фізичне навантаження на військових — до 30%. Також екзоскелети забезпечують швидкість пересування до 20 км/год і мають запас ходу до 17 км.

Як зазначив заступник командира 7 корпусу ДШВ полковник Віталій Сердюк, артилеристи щодня працюють із великими навантаженнями, зокрема переносять десятки снарядів вагою до 50 кг кожен.

За його словами, під час тестування військові менше втомлюються, швидше виконують завдання та довше зберігають боєздатність.

Впровадження екзоскелетів є частиною більш широкого підходу — так званої "технодесантної" концепції, де технології допомагають зменшити фізичне навантаження та підвищити ефективність підрозділів.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що у Росії з’явилися нові гучні заяви про нібито використання людиноподібних бойових роботів у війні проти України.
Російський депутат Андрій Свинцов заявив, що на фронті вже з’явилися перші "термінатори" — так він назвав людиноподібних роботів, які нібито воюють проти російських військ. За його словами, йдеться про "залізних бійців", які масово виробляються у США та Китаї та вже почали застосовуватися в Україні. Водночас жодних доказів на підтвердження цих заяв не надано з їхнього боку.



Джерело: https://t.me/corps7DSHV/1223
