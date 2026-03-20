На Покровском направлении происходит нечто фантастическое

В Силах обороны Украины приступили к тестированию экзоскелетов — первыми их получили подразделения 7 корпуса быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск.

Экзоскелеты на Покровском направлении

Речь идет о тестовых образцах, которые уже используются как в логистических задачах, так и непосредственно на боевых позициях.

В частности, испытания проходят на Покровском направлении, где экзоскелет применяет 147 отдельная артиллерийская бригада ДШВ.

По предварительным результатам, технология позволяет существенно снизить физическую нагрузку на военных – до 30%. Также экзоскелеты обеспечивают скорость передвижения до 20 км/ч и запас хода до 17 км.

Как отметил заместитель командира 7 корпуса ДШВ полковник Виталий Сердюк, артиллеристы ежедневно работают с большими нагрузками, в том числе переносят десятки снарядов весом до 50 кг каждый.

По его словам, во время тестирования военные меньше устают, быстрее выполняют задания и дольше сохраняют боеспособность.

Внедрение экзоскелетов является частью более широкого подхода — так называемой "технодесантной" концепции, где технологии помогают снизить физическую нагрузку и повысить эффективность подразделений.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в России появились новые громкие заявления о якобы использовании человекоподобных боевых роботов в войне против Украины.

Российский депутат Андрей Свинцов заявил, что на фронте уже появились первые "терминаторы" — так он назвал человекообразных роботов, якобы воюющих против российских войск. По его словам, речь идет о "железных бойцах", которые массово производятся в США и Китае и уже начали применяться в Украине. В то же время, никаких доказательств в подтверждение этих заявлений не предоставлено с их стороны.

