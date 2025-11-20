“Представники ТЦК на смерть збили чоловіка й дитину”: що відомо

Рубрики
Ворожа пропаганда поширює черговий фейк, намагаючись підірвати довіру до українських Сил оборони та дискредитувати процес мобілізації в Україні.
Мобілізація. Ілюстративне фото
У Центрі протидії дезінформації спростували фейк про смертельну ДТП за участі військових на Херсонщині.
Аналітики зазначають, що ворожі Telegram-канали поширюють відео, в якому стверджується, нібито автомобіль ТЦК та СП у Киселівці на Херсонщині на смерть збив чоловіка й дитину.
Також аналітики зауважили, що спростували ворожі вкиди і в Херсонському обласному ТЦК та СП. Так повідомили, що чоловік в однострої, показаний на відео, не є військовим ТЦК та СП, а сам ролик має ознаки чергової постановки російських пропагандистів.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що скандали з працівниками ТЦК не вщухають. Народні депутати критикують силові методи, які застосовують працівники терцентрів.
Народний депутат України Дмитро Разумков заявив, що ТЦК — це нова каста недоторканних над Законом. Заявив, що ситуацію будуть розглядати на Тимчасовій слідчій комісії. До того ж він розповів, що перевірив роботу ТЦК на одному з блокпостів у Києві.