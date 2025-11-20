logo_ukra

Головна Новини Суспільство Скандали "Представники ТЦК на смерть збили чоловіка й дитину": що відомо
НОВИНИ

“Представники ТЦК на смерть збили чоловіка й дитину”: що відомо

Черговий фейк про працівників ТЦК вигадали в Росії

20 листопада 2025, 15:33
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Ворожа пропаганда поширює черговий фейк, намагаючись підірвати довіру до українських Сил оборони та дискредитувати процес мобілізації в Україні. 

“Представники ТЦК на смерть збили чоловіка й дитину”: що відомо

Мобілізація. Ілюстративне фото

У Центрі протидії дезінформації спростували фейк про смертельну ДТП за участі військових на Херсонщині.

Аналітики зазначають, що ворожі Telegram-канали поширюють відео, в якому стверджується, нібито автомобіль ТЦК та СП у Киселівці на Херсонщині на смерть збив чоловіка й дитину.

“Насправді це фейк. У Нацполіції Херсонської області повідомили, що проведена перевірка не підтвердила жодної ДТП за участі представників ТЦК та СП. Встановлено, що автомобіль, який фігурує у відео, належить чоловікові з тимчасово окупованої території Генічеського району і не має жодного стосунку до військових”, — повідомили у Центрі. 

Також аналітики зауважили, що спростували ворожі вкиди і в Херсонському обласному ТЦК та СП. Так повідомили, що чоловік в однострої, показаний на відео, не є військовим ТЦК та СП, а сам ролик має ознаки чергової постановки російських пропагандистів.

“Мета цього фейку — підірвати довіру до українських Сил оборони та дискредитувати мобілізаційний процес”, — пояснили наміри ворога у Центрі протидії дезінформації. 

“Представники ТЦК на смерть збили чоловіка й дитину”: що відомо - фото 2

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що скандали з працівниками ТЦК не вщухають. Народні депутати критикують силові методи, які застосовують працівники терцентрів. 

Народний депутат України Дмитро Разумков заявив, що ТЦК — це нова каста недоторканних над Законом. Заявив, що ситуацію будуть розглядати на Тимчасовій слідчій комісії. До того ж він розповів, що перевірив роботу ТЦК на одному з блокпостів у Києві.




Джерело: https://www.facebook.com/protydiyadezinformatsiyi.cpd/posts/pfbid026vG3KxapqyMhAhRJPuv5nM8RvtddJ9cYNCXYC1RrXtCrEDQH2iotigERnZG3ohYYl
