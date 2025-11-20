"Представители ТЦК насмерть сбили мужчину и ребенка": что известно

Рубрики
Кречмаровская Наталия
Вражеская пропаганда распространяет очередной фейк, пытаясь подорвать доверие к украинским силам обороны и дискредитировать процесс мобилизации в Украине.
В Центре противодействия дезинформации опровергли фейк о смертельном ДТП с участием военных в Херсонской области.
Аналитики отмечают, что вражеские Telegram-каналы распространяют видео, в котором утверждается, будто автомобиль ТЦК и СП в Киселевке Херсонской области насмерть сбил мужчину и ребенка.
Также аналитики отметили, что опровергли вражеские вбросы и в Херсонском областном ТЦК и СП. Так сообщили, что мужчина в форме, показанный на видео, не является военным ТЦК и СП, а сам ролик имеет признаки очередной постановки российских пропагандистов.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что скандалы с работниками ТЦК не утихают. Народные депутаты критикуют силовые методы, применяемые работниками терцентров.
Народный депутат Украины Дмитрий Разумков заявил, что ТЦК – это новая каста неприкосновенных над Законом. Заявил, что ситуацию будут рассматривать на Временной следственной комиссии. К тому же он рассказал, что проверил работу ТЦК на одном из блокпостов в Киеве.