"Представители ТЦК насмерть сбили мужчину и ребенка": что известно

Вражеская пропаганда распространяет очередной фейк, пытаясь подорвать доверие к украинским силам обороны и дискредитировать процесс мобилизации в Украине.

Мобилизация. Иллюстративное фото

В Центре противодействия дезинформации опровергли фейк о смертельном ДТП с участием военных в Херсонской области.

Аналитики отмечают, что вражеские Telegram-каналы распространяют видео, в котором утверждается, будто автомобиль ТЦК и СП в Киселевке Херсонской области насмерть сбил мужчину и ребенка.

"На самом деле это фейк. В Нацполиции Херсонской области сообщили, что проведенная проверка не подтвердила ни одного ДТП с участием представителей ТЦК и СП. Установлено, что фигурирующий в видео автомобиль принадлежит мужчине с временно оккупированной территории Генического района и не имеет никакого отношения к военным", — сообщили в Центре.

Также аналитики отметили, что опровергли вражеские вбросы и в Херсонском областном ТЦК и СП. Так сообщили, что мужчина в форме, показанный на видео, не является военным ТЦК и СП, а сам ролик имеет признаки очередной постановки российских пропагандистов.

"Цель этого фейка — подорвать доверие к украинским силам обороны и дискредитировать мобилизационный процесс", — объяснили намерения врага в Центре противодействия дезинформации.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что скандалы с работниками ТЦК не утихают. Народные депутаты критикуют силовые методы, применяемые работниками терцентров.

Народный депутат Украины Дмитрий Разумков заявил, что ТЦК – это новая каста неприкосновенных над Законом. Заявил, что ситуацию будут рассматривать на Временной следственной комиссии. К тому же он рассказал, что проверил работу ТЦК на одном из блокпостов в Киеве.



