Позиція військових жорстка: вказали, кого потрібно першочергово саджати за корупцію

В Україні розгорається черговий скандал з ексголовою "Укренерго" Володимиром Кудрицьким. Суд заарештував його на два місяці з можливістю внесення застави 13,7 млн грн. У четвер, 30 жовтня, стало відомо, що за нього внесли заставу і Кудрицький уже на свободі.

Військові. Ілюстративне фото

Зазначимо, що 28 жовтня стало відомо, що ДБР затримало на Львівщині колишнього голову правління "Укренерго" за підозрою у шахрайському заволодінні коштами державного підприємства "НЕК "Укренерго".

Мер Генічеська Станіслав Бунятов з позивним “Осмáн” прокоментував корупційні скандали в Україні.

“Як можна корупціонерам давати можливість виходити під заставу в 5-10% від вкраденого? Це типу як вбити людину і вийти під заставу за те, що здав 2 своїх подільників, які допомагали грузити труп? Схоже перших треба почати саджати суддів, вони на пʼєдесталі корупційної складової”, — зазначив військовий.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що в Офісі Генерального прокурора оновили дані про випадки СЗЧ та дезертирства в армії у 2025 році. Повідомляється, що при мобілізаційних можливостях до 30 тис. осіб на місяць показники СЗЧ та дезертирства сягають 17-18 тис.

Підполковник ЗСУ, Третій армійський корпус Максим Жорін прокоментував таку інформацію. За його словами, під час війни СЗЧ будуть у будь-якому випадку. Однак, на його думку, такі цифри свідчать про провалену роботу по багатьох важливих напрямках в армії.

За його словами, кількість СЗЧ не буде знижуватися без налагодженої роботи з особовим складом. А для цього, як пояснив Жорін, потрібно розбудувати сержантську гілку.



