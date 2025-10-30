Позиция военных жесткая: указали, кого нужно в первую очередь сажать за коррупцию

В Украине разгорается очередной скандал с экс-председателем "Укрэнерго" Владимиром Кудрицким. Суд арестовал его на два месяца с возможностью внесения залога 13,7 млн грн. В четверг, 30 октября, стало известно, что при нем внесли залог и Кудрицкий уже на свободе.

Отметим, что 28 октября стало известно, что ГБР задержало на Львовщине бывшего председателя правления "Укрэнерго" по подозрению в мошенническом завладении средствами государственного предприятия НЭК "Укрэнерго".

Мэр Геническа Станислав Бунятов с позывным Осман прокомментировал коррупционные скандалы в Украине.

"Как можно коррупционерам давать возможность выходить под залог в 5-10% от украденного? Это типа как убить человека и выйти под залог за то, что сдал 2 своих подельников, которые помогали грузить труп? Похоже, первых надо начать сажать судей, они на пьедестале коррупционной составляющей", — отметил военный.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что в Офисе Генерального прокурора обновили данные о случаях СЗЧ и дезертирства в армии в 2025 году. Сообщается, что при мобилизационных возможностях до 30 тыс. человек в месяц показатели СЗЧ и дезертирства достигают 17-18 тыс. человек.

Подполковник ВСУ, Третий армейский корпус Максим Жорин, прокомментировал такую информацию. По его словам, во время войны СЗЧ будут в любом случае. Однако, по его мнению, такие цифры свидетельствуют о проваленной работе по многим важным направлениям в армии.

По его словам, количество СЗЧ не будет снижаться без отлаженной работы с личным составом. А для этого, как объяснил Жорин, нужно построить сержантскую ветвь.



