Порошенко спробував піаритись у День української мови: ЗМІ нагадали, як він “защищал права русскоговорящих”

В Україні 27 жовтня відзначають День української писемності та мови. Не оминув державне свято і народний депутат України Петро Порошенко. Політик опублікував пост про те, як треба захищати мову та культуру.

Петро Порошенко. Фото з відкритих джерел

Зокрема, Порошенко наголосив: "Українська мова — маркер національної ідентичності. Отже, там, де мова, — там територія держави... У нашій боротьбі з нами — наша Мова і наша лють".

У відповідь видання “Уніан” нагадало висловлювання Порошенка про російську мову. ЗМІ наводить декілька ключових цитат Порошенка минулих років:

"Я русскоязычный. И для меня абсолютно природно говорить на русском языке, и я готов посоревноваться с кем угодно и написать или диктант, или сочинение на русском. Давайте посоревнуемся".

У своїй передвиборчій кампанії Порошенко, як пише видання, заграє зі східним електоратом (він сам ледь його так не назвав, вчасно виправившись) та риторично запитує: "А может, нужно по-другому действовать? Может, нужно защитить права русскоговорящего народа?"

Нагадало видання і скандальну телефонну розмову Порошенка з президентом РФ Володимиром Путіним, датовану 30 квітня 2015 року. Вона відбулася, за даними ЗМІ, через два місяці після боїв за Дебальцеве. На той час, як зауважує видання, президент Порошенко не користувався послугами перекладача, щоб привітати лідера Росії з “Дньом солідарності трудящіхся”. Порошенко, як пише ЗМІ, зі сміхом додав: "Мы с Вами люди трудящиеся, может и к солидарности придем".

Наприкінці розмови Порошенко говорить: "Жму руку. Спасибо большое!", на що Путін відповідає: "Обнимаю. До свидания, давайте", пише ЗМІ.

Це лише декілька фрагментів, які можуть свідчити про загравання політика з “русским миром” вже під час великої війни.

“Окрім Порошенка, російською мовою розмовляє вся його родина. Один із синів Петра Олексійовича Михайло, на відео намагається виправдатись та відповідає журналісту, що "в идеале было бы разговаривать по-украински, но я говорю по-русски", — зазначає ЗМІ.

Окрім дітей Порошенка, які, за даними видання, на початку 2022 року виїхали до Лондона, російською спілкуються і усі його інші родичі.

“Зокрема дружина Олексія Порошенка — Юлія Алєханова — уродженка Санкт-Петербурга. Вона має численну і впливову рідню в Петербурзі. Зокрема, її старша сестра Анна є дружиною віцегубернатора Ленінградської області Дмитра Ялова. Чоловік раніше працював у структурах російського олігарха Юрія Ковальчука, якого називають одним із найбільш наближених до Володимира Путіна”, — йдеться в матеріалі видання.

