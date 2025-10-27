Порошенко попытался пиариться в День украинского языка: СМИ напомнили, как он "защищал права русскоговорящих"

В Украине 27 октября отмечается День украинской письменности и языка. Не обошел государственный праздник и народный депутат Украины Петр Порошенко. Политик опубликовал пост о том, как нужно защищать язык и культуру.

Петр Порошенко. Фото из открытых источников

В частности, Порошенко подчеркнул: "Украинский язык — маркер национальной идентичности. Итак, там, где речь, — там территория государства... В нашей борьбе с нами — наш Язык и наша ярость".

В ответ издание "Униан" напомнило высказывание Порошенко о русском языке. СМИ приводит несколько ключевых цитат Порошенко прошлых лет:

"Я русскоязычный. И для меня совершенно естественно говорит на русском языке, и я готов поспорить с кем угодно и написать либо диктант, либо сочинение на русском. Давайте посоревнуемся".

В своей предвыборной кампании Порошенко, как пишет издание, заигрывал с восточным электоратом (он сам едва его так не назвал, вовремя исправившись) и риторически спрашивает: "А может, нужно по-другому действовать? Может, нужно защитить права русскоговорящего народа?"

Напомнило издание и скандальный телефонный разговор Порошенко с президентом РФ Владимиром Путиным, датированный 30 апреля 2015 года. Он состоялся, по данным СМИ, спустя два месяца после боев за Дебальцево. В то время, как отмечает издание, президент Порошенко не пользовался услугами переводчика, чтобы поздравить лидера России с “Днем солидарности трудящихся”. Порошенко, как пишет СМИ, со смехом добавил: "Мы с Вами люди трудящиеся, может и к солидарности придем".

В конце разговора Порошенко говорит: "Жму руку. Спасибо большое!", на что Путин отвечает: "Обнимаю. До свидания, давайте", пишет СМИ.

Это лишь несколько фрагментов, которые могут свидетельствовать о заигрывании политика с "русским миром" уже во время великой войны.

"Кроме Порошенко, на русском языке разговаривает вся его семья. Один из сыновей Петра Алексеевича Михаил, на видео пытается оправдаться и отвечает журналисту, что "в идеале было бы разговаривать по-украински, но я говорю по-русски", — отмечает СМИ.

Кроме детей Порошенко, которые, по данным издания, в начале 2022 года выехали в Лондон, по-русски общаются и все его другие родственники.

"В частности жена Алексея Порошенко — Юлия Алеханова — уроженка Санкт-Петербурга. Она имеет многочисленную и влиятельную родню в Петербурге. В частности, ее старшая сестра Анна является супругой вицегубернатора Ленинградской области Дмитрия Ялова. Муж ранее работал в структурах российского олигарха Юрия Ковальчука, которого называют одним из самых приближенных к Владимиру Путину”, — говорится в материале издания.

