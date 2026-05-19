«Помічники ТЦК» з Індії на вулицях України: що відомо

Російська пропаганда намагається спровокувати ксенофобські настрої серед українців за допомогою підроблених зображень. Як повідомили у Центрі протидії дезінформації (ЦПД) при РНБО, "ворожі ресурси поширюють фейкове фото, на якому нібито зафіксовані „помічники ТЦК“ індійського походження на вулицях українських міст".

Фото: фейк Росії

На сфабрикованому знімку поряд із особами в українському військовому однострої "зображено чоловіка південноазійської зовнішності з червоною пов’язкою на рукаві", де нанесено чіткий напис "помічник ТЦК".

У відомстві офіційно наголошують, що "насправді це фото сфальсифіковане". Фахівці встановили, що "зображення було згенероване штучним інтелектом, що підтверджується перевіркою через спеціалізовані сервіси аналізу контенту". У ЦПД також підкреслили, що створення цього матеріалу є частиною ширшої стратегії Кремля. Зокрема, "поява цього фейку є продовженням системної антимігрантської інформаційної операції рф", спрямованої проти нашої держави. Головна "мета ворога — розколоти українське суспільство та спровокувати внутрішні конфлікти на міжетнічному ґрунті".

