«Помічники ТЦК» з Індії на вулицях України: що відомо

Російська спецоперація для розколу суспільства: у Центрі протидії дезінформації спростували чутки про «помічників ТЦК»

19 травня 2026, 14:31
Недилько Ксения

Російська пропаганда намагається спровокувати ксенофобські настрої серед українців за допомогою підроблених зображень. Як повідомили у Центрі протидії дезінформації (ЦПД) при РНБО, "ворожі ресурси поширюють фейкове фото, на якому нібито зафіксовані „помічники ТЦК“ індійського походження на вулицях українських міст".

На сфабрикованому знімку поряд із особами в українському військовому однострої "зображено чоловіка південноазійської зовнішності з червоною пов’язкою на рукаві", де нанесено чіткий напис "помічник ТЦК".

У відомстві офіційно наголошують, що "насправді це фото сфальсифіковане". Фахівці встановили, що "зображення було згенероване штучним інтелектом, що підтверджується перевіркою через спеціалізовані сервіси аналізу контенту". У ЦПД також підкреслили, що створення цього матеріалу є частиною ширшої стратегії Кремля. Зокрема, "поява цього фейку є продовженням системної антимігрантської інформаційної операції рф", спрямованої проти нашої держави. Головна "мета ворога — розколоти українське суспільство та спровокувати внутрішні конфлікти на міжетнічному ґрунті".

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що очільники прифронтових регіонів вимагають від керівництва держави переглянути підходи до подолання кадрового дефіциту. Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що спільно з представниками Асоціації прифронтових міст та громад офіційно звернувся до Кабміну та парламенту "щодо недопущення масового, неконтрольованого залучення трудових мігрантів".                                           



