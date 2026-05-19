logo

BTC/USD

76820

ETH/USD

2118.3

USD/UAH

44.15

EUR/UAH

51.3

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Скандалы Помощники ТЦК из Индии на улицах Украины: что известно
commentss НОВОСТИ Все новости

Помощники ТЦК из Индии на улицах Украины: что известно

Российская спецоперация для раскола общества: в Центре противодействия дезинформации опровергли слухи о «помощниках ТЦК»

19 мая 2026, 14:31
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Российская пропаганда пытается спровоцировать ксенофобские настроения среди украинцев посредством поддельных изображений. Как сообщили в Центре противодействия дезинформации (ЦПД) при СНБО, "вражеские ресурсы распространяют фейковое фото, на котором якобы зафиксированы помощники ТЦК индийского происхождения на улицах украинских городов".

Помощники ТЦК из Индии на улицах Украины: что известно

Фото: Фейк России

На сфабрикованном снимке рядом с лицами в украинской военной форме "изображен мужчина южноазиатской внешности с красной повязкой на рукаве", где нанесена четкая надпись "помощник ТЦК".

В ведомстве официально подчеркивают, что "на самом деле это фото сфальсифицировано". Специалисты установили, что "изображение было сгенерировано искусственным интеллектом, что подтверждается проверкой через специализированные сервисы анализа контента". В ЦПД также подчеркнули, что создание этого материала является частью более широкой стратегии Кремля. В частности, "появление этого фейка является продолжением системной антимигрантской информационной операции России", направленной против нашего государства. Главная "цель врага – расколоть украинское общество и спровоцировать внутренние конфликты на межэтнической почве".

Помощники ТЦК из Индии на улицах Украины: что известно - фото 2

Напомним, портал "Комментарии" писал , что главы прифронтовых регионов требуют от руководства государства пересмотреть подходы к преодолению кадрового дефицита. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что совместно с представителями Ассоциации прифронтовых городов и громад официально обратился в Кабмин и парламент "по недопущению массового, неконтролируемого привлечения трудовых мигрантов".



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости