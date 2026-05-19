Помощники ТЦК из Индии на улицах Украины: что известно

Российская пропаганда пытается спровоцировать ксенофобские настроения среди украинцев посредством поддельных изображений. Как сообщили в Центре противодействия дезинформации (ЦПД) при СНБО, "вражеские ресурсы распространяют фейковое фото, на котором якобы зафиксированы помощники ТЦК индийского происхождения на улицах украинских городов".

Фото: Фейк России

На сфабрикованном снимке рядом с лицами в украинской военной форме "изображен мужчина южноазиатской внешности с красной повязкой на рукаве", где нанесена четкая надпись "помощник ТЦК".

В ведомстве официально подчеркивают, что "на самом деле это фото сфальсифицировано". Специалисты установили, что "изображение было сгенерировано искусственным интеллектом, что подтверждается проверкой через специализированные сервисы анализа контента". В ЦПД также подчеркнули, что создание этого материала является частью более широкой стратегии Кремля. В частности, "появление этого фейка является продолжением системной антимигрантской информационной операции России", направленной против нашего государства. Главная "цель врага – расколоть украинское общество и спровоцировать внутренние конфликты на межэтнической почве".

