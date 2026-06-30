“Польща депортує 50 тисяч українських біженців”: що відомо

На тлі непростих відносин України та Польщі російська пропаганда поширює черговий фейк. Мета — посіяти паніку та зневіру серед українських біженців.

Біженці. Фото портал "Коментарі"

У Центрі протидії дезінформації повідомили, що російські ресурси поширюють фейкове повідомлення про те, що Польща нібито готується депортувати 50 тисяч українських біженців.

Пропагандисти РФ пояснюють, що причиною такого рішення став “конфлікт між Зеленським і Варшавою”. Цю інформацію ворожі Telegram-канали поширюють без будь-яких доказів або посилань на джерела.

“Насправді жодних масових депортацій з Польщі не відбувається і не планується, а сама заява є повністю вигаданою. Офіційні органи Польщі не опрацьовують подібних планів. Директива про тимчасовий захист для громадян України в Польщі продовжує діяти. Випадки депортації іноземців якщо й трапляються, то є поодинокими й стосуються виключно осіб, які порушили чинне законодавство Республіки Польща”, — пояснили в Центрі.

Аналітики ЦПД підкреслюють, що, поширюючи такі фейки, Росія прагне посіяти зневіру серед українських біженців у Польщі.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що російська пропаганда всіляко намагається вплинути на стосунки України з європейськими партнерами. Мета єдина — домогтися зменшення допомоги та підтримки. Саме через це в мережі Інтернет з’являються провокативні відео.

Кремлівські Telegram-канали та користувачі соцмереж поширювали відео про те, що нібито “у Брюсселі спалахнули протести через фінансову підтримку України”. За версією ворога, причиною протестів нібито стало скорочення витрат на освіту через підтримку України.



