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“Масові протести в Брюсселі через Україну”: що відбувається насправді

Ворожа пропаганда намагається створити картинку “втоми Європи від України”

19 червня 2026, 14:12
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Кречмаровская Наталия

Російська пропаганда всіляко намагається вплинути на стосунки України з європейськими партнерами. Мета єдина — домогтися зменшення допомоги та підтримки. Саме через це в мережі Інтернет з’являються провокативні відео. 

“Масові протести в Брюсселі через Україну”: що відбувається насправді

Україна-ЄС. Фото з відкритих джерел

У Центрі стратегічних комунікацій спростували черговий фейк. Кремлівські Telegram-канали та користувачі соцмереж поширюють відео про те, що нібито “у Брюсселі спалахнули протести через фінансову підтримку України”. Як “доказ” ворожа пропаганда використовує відео з вуличними сутичками без контексту та джерел.

За версією ворога, причиною протестів нібито стало скорочення витрат на освіту через підтримку України.

“Насправді поширені кадри дійсно зняті в Брюсселі, але вони стосуються протестів 4 червня 2026 року, коли в Бельгії обговорювали скорочення освітнього бюджету у франкомовних регіонах. Участь у мітингах брали тисячі вчителів і студентів, а акція була спрямована виключно проти внутрішньої політики уряду — без будь-яких згадок про Україну”, — пояснили аналітики Центру.

Зазначається, що події у Брюсселі не пов’язувало з фінансовою допомогою Україні жодне авторитетне бельгійське чи міжнародне медіа.

“Російська пропаганда вкотре вириває відео з контексту та додає вигадані причини, щоб створити ілюзію “втоми Європи від України”, — підсумували аналітики Центру.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що ворожа пропаганда поширює фейкове відео, на якому нібито житель західної України звертається до Президента Польщі із закликом “повернути Львів до складу Польщі”.

Аналітики Центру протидії дезінформації наголосили, що насправді це відео — це фейк, створений за допомогою технологій штучного інтелекту.



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Джерело: https://t.me/spravdi/56105
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