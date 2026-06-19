“Масові протести в Брюсселі через Україну”: що відбувається насправді

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Кречмаровская Наталия
Російська пропаганда всіляко намагається вплинути на стосунки України з європейськими партнерами. Мета єдина — домогтися зменшення допомоги та підтримки. Саме через це в мережі Інтернет з’являються провокативні відео.
Україна-ЄС. Фото з відкритих джерел
У Центрі стратегічних комунікацій спростували черговий фейк. Кремлівські Telegram-канали та користувачі соцмереж поширюють відео про те, що нібито “у Брюсселі спалахнули протести через фінансову підтримку України”. Як “доказ” ворожа пропаганда використовує відео з вуличними сутичками без контексту та джерел.
За версією ворога, причиною протестів нібито стало скорочення витрат на освіту через підтримку України.
Зазначається, що події у Брюсселі не пов’язувало з фінансовою допомогою Україні жодне авторитетне бельгійське чи міжнародне медіа.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що ворожа пропаганда поширює фейкове відео, на якому нібито житель західної України звертається до Президента Польщі із закликом “повернути Львів до складу Польщі”.
Аналітики Центру протидії дезінформації наголосили, що насправді це відео — це фейк, створений за допомогою технологій штучного інтелекту.