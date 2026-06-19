"Массовые протесты в Брюсселе из-за Украины": что происходит на самом деле

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Кречмаровская Наталия
Российская пропаганда всячески пытается повлиять на отношения Украины с европейскими партнерами. Цель одна – добиться уменьшения помощи и поддержки. Именно поэтому в сети Интернет появляются провокационные видео.
Украина-ЕС. Фото из открытых источников
В Центре стратегических коммуникаций опровергли очередной фейк. Кремлевские Telegram-каналы и пользователи соцсетей распространяют видео о том, что якобы "в Брюсселе вспыхнули протесты из-за финансовой поддержки Украины". В качестве "доказательства" враждебная пропаганда использует видео с уличными столкновениями без контекста и источников.
По версии врага, причиной протестов якобы стало сокращение расходов на образование из-за поддержки Украины.
Отмечается, что события в Брюсселе не связывало с финансовой помощью Украине ни одно авторитетное бельгийское или международное медиа.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что вражеская пропаганда распространяет фейковое видео, на котором якобы житель западной Украины обращается к Президенту Польши с призывом "вернуть Львов в состав Польши".
Аналитики Центра противодействия дезинформации подчеркнули, что на самом деле это видео — фейк, созданный с помощью технологий искусственного интеллекта.