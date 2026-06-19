"Массовые протесты в Брюсселе из-за Украины": что происходит на самом деле

Российская пропаганда всячески пытается повлиять на отношения Украины с европейскими партнерами. Цель одна – добиться уменьшения помощи и поддержки. Именно поэтому в сети Интернет появляются провокационные видео.

Украина-ЕС. Фото из открытых источников

В Центре стратегических коммуникаций опровергли очередной фейк. Кремлевские Telegram-каналы и пользователи соцсетей распространяют видео о том, что якобы "в Брюсселе вспыхнули протесты из-за финансовой поддержки Украины". В качестве "доказательства" враждебная пропаганда использует видео с уличными столкновениями без контекста и источников.

По версии врага, причиной протестов якобы стало сокращение расходов на образование из-за поддержки Украины.

"На самом деле распространенные кадры действительно сняты в Брюсселе, но они касаются протестов 4 июня 2026 года, когда в Бельгии обсуждали сокращение образовательного бюджета во франкоязычных регионах. Участие в митингах принимали тысячи учителей и студентов, а акция была направлена исключительно против внутренней политики правительства — без каких-либо упоминаний об Украине”, — объяснили аналитики Центра.

Отмечается, что события в Брюсселе не связывало с финансовой помощью Украине ни одно авторитетное бельгийское или международное медиа.

“Российская пропаганда в очередной раз вырывает видео из контекста и добавляет вымышленные причины, чтобы создать иллюзию “усталости Европы от Украины”, — подытожили аналитики Центра.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что вражеская пропаганда распространяет фейковое видео, на котором якобы житель западной Украины обращается к Президенту Польши с призывом "вернуть Львов в состав Польши".

Аналитики Центра противодействия дезинформации подчеркнули, что на самом деле это видео — фейк, созданный с помощью технологий искусственного интеллекта.