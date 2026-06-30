"Польша депортирует 50 тысяч украинских беженцев": что известно

На фоне непростых отношений Украины и Польши, российская пропаганда распространяет очередной фейк. Цель – посеять панику и уныние среди украинских беженцев.

Беженцы. Фото портал "Комментарии"

В Центре противодействия дезинформации сообщили, что российские ресурсы распространяют фейковое сообщение о том, что Польша вроде бы готовится депортировать 50 тысяч украинских беженцев.

Пропагандисты РФ объясняют, что причиной такого решения стал "конфликт между Зеленским и Варшавой". Эту информацию вражеские Telegram-каналы распространяют без каких-либо доказательств или ссылок на источники.

"На самом деле никаких массовых депортаций из Польши не происходит и не планируется, а само заявление полностью выдумано. Официальные органы Польши не прорабатывают подобных планов. Директива о временной защите для граждан Украины в Польше продолжает действовать. Случаи депортации иностранцев если и случаются, то единичны и касаются исключительно лиц, которые нарушили действующее законодательство Республики Польша”, — пояснили в Центре.

Аналитики ЦПД подчеркивают, что, распространяя такие фейки, Россия стремится посеять уныние среди украинских беженцев в Польше.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что российская пропаганда всячески пытается повлиять на отношения Украины с европейскими партнерами. Цель единственная – добиться уменьшения помощи и поддержки. Именно поэтому в сети Интернет появляются провокационные видео.

Кремлевские Telegram-каналы и пользователи соцсетей распространяли видео о том, что якобы "в Брюсселе вспыхнули протесты из-за финансовой поддержки Украины". По версии врага, причиной протестов якобы стало сокращение расходов на образование из-за поддержки Украины.



