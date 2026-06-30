"Польша депортирует 50 тысяч украинских беженцев": что известно

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Кречмаровская Наталия
На фоне непростых отношений Украины и Польши, российская пропаганда распространяет очередной фейк. Цель – посеять панику и уныние среди украинских беженцев.
Беженцы. Фото портал "Комментарии"
В Центре противодействия дезинформации сообщили, что российские ресурсы распространяют фейковое сообщение о том, что Польша вроде бы готовится депортировать 50 тысяч украинских беженцев.
Пропагандисты РФ объясняют, что причиной такого решения стал "конфликт между Зеленским и Варшавой". Эту информацию вражеские Telegram-каналы распространяют без каких-либо доказательств или ссылок на источники.
Аналитики ЦПД подчеркивают, что, распространяя такие фейки, Россия стремится посеять уныние среди украинских беженцев в Польше.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что российская пропаганда всячески пытается повлиять на отношения Украины с европейскими партнерами. Цель единственная – добиться уменьшения помощи и поддержки. Именно поэтому в сети Интернет появляются провокационные видео.
Кремлевские Telegram-каналы и пользователи соцсетей распространяли видео о том, что якобы "в Брюсселе вспыхнули протесты из-за финансовой поддержки Украины". По версии врага, причиной протестов якобы стало сокращение расходов на образование из-за поддержки Украины.