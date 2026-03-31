Погрожувала Зеленському переламати ноги: що тепер загрожує євродепутатці

У Румунії євродепутатку Діану Шошоаке можуть направити на психіатрична експертизу після гучних заяв, зокрема погроз переламати ноги Зеленському.

Євродепутатка Діана Шошоаке погрожувала Зеленському

За даними румунська агенція Agerpres, її викликали до Генеральної прокуратури. Водночас провести експертизу можна лише за її згодою.

Сама Діана Шошоаке заявила, що вважає це "політичним переслідуванням" і порівняла ситуацію з каральною психіатрією часів СРСР.

Окрім цього, євродепутатку підозрюють у 11 злочини. Серед них — пропаганда культу особи Ніколае Чаушеску, а також фашизм, ксенофобія, антисемітизм і заперечення Голокосту.

Справу розглядають румунські правоохоронці, тривають слідчі дії.

