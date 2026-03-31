Погрожувала Зеленському переламати ноги: що тепер загрожує євродепутатці
commentss НОВИНИ Всі новини

Погрожувала Зеленському переламати ноги: що тепер загрожує євродепутатці

У Румунії хочуть направити євродепутатка Діана Шошоаке на психіатрична експертиза після погроз Зеленському

31 березня 2026, 18:32
Ткачова Марія

У Румунії євродепутатку Діану Шошоаке можуть направити на психіатрична експертизу після гучних заяв, зокрема погроз переламати ноги Зеленському. 

За даними румунська агенція Agerpres, її викликали до Генеральної прокуратури. Водночас провести експертизу можна лише за її згодою.

Сама Діана Шошоаке заявила, що вважає це "політичним переслідуванням" і порівняла ситуацію з каральною психіатрією часів СРСР.

Окрім цього, євродепутатку підозрюють у 11 злочини. Серед них — пропаганда культу особи Ніколае Чаушеску, а також фашизм, ксенофобія, антисемітизм і заперечення Голокосту.

Справу розглядають румунські правоохоронці, тривають слідчі дії.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що у Національному антикорупційному бюро заявили, що псевдонім, під яким може фігурувати Андрій Єрмак у так званих "плівках Міндіч", відрізняється від раніше озвученого у публічному просторі.
Про це розповів детектив Олександр Абакумов. За його словами, у матеріалах справи використовуються окремі псевдоніми, і один із них — "Хірург" — може бути пов’язаний із Єрмаком. Водночас він не підтвердив, що псевдонім "Алі-Баба", який раніше згадувався у медіа, є достовірним, і порадив уточнювати цю інформацію в антикорупційній прокуратурі. Детектив також пояснив, чому Андрій Єрмак досі не отримав підозру. За його словами, у справах такого рівня необхідна максимально сильна доказова база, оскільки високопосадовці мають значні ресурси для захисту, включно з адвокатами та інформаційною підтримкою.



Джерело: https://t.me/weukrainetv/138301
