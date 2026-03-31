Не «Алі-Баба»: НАБУ назвало інший псевдонім Єрмака

Ткачова Марія
У Національному антикорупційному бюро заявили, що псевдонім, під яким може фігурувати Андрій Єрмак у так званих "плівках Міндіч", відрізняється від раніше озвученого у публічному просторі.
Псевдонім Єрмака у «плівках Міндіча»
Про це розповів детектив Олександр Абакумов. За його словами, у матеріалах справи використовуються окремі псевдоніми, і один із них — "Хірург" — може бути пов’язаний із Єрмаком.
Водночас він не підтвердив, що псевдонім "Алі-Баба", який раніше згадувався у медіа, є достовірним, і порадив уточнювати цю інформацію в антикорупційній прокуратурі.
Детектив також пояснив, чому Андрій Єрмак досі не отримав підозру. За його словами, у справах такого рівня необхідна максимально сильна доказова база, оскільки високопосадовці мають значні ресурси для захисту, включно з адвокатами та інформаційною підтримкою.
Раніше правоохоронці проводили обшуки у межах розслідування, пов’язаного зі справою "Мідас". Вона стосується можливої корупційної діяльності у сфері енергетики.
У публічному просторі також обговорювали записи, де фігурує особа з псевдонімом "Алі-Баба", якій приписують координацію дій проти антикорупційних органів. Частина експертів припускала, що мова могла йти про Андрій Єрмак, однак офіційного підтвердження цієї інформації наразі немає.