«До лохів з обшуками не приходять»: скандал у Нацгвардії

Правоохоронці викрили начальника одного з підрозділів забезпечення Національної гвардії України, якого підозрюють у спробі оформити фіктивну інвалідність.

Обшуки у полковника Нацгвардії

За даними слідства, військовий запропонував представнику експертної комісії 6000 доларів за встановлення II групи інвалідності. Такий статус дозволив би йому звільнитися з військової служби.

Під час обшуків у полковника також виявили табличку з написом про те, що "обшуки — це ознака успіху", що викликало додатковий резонанс у мережі.

Наразі його затримано. У разі доведення вини військовому загрожує до восьми років позбавлення волі.

Справу розслідують правоохоронні органи, тривають необхідні слідчі дії.

