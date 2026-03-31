Главная Новости Общество Скандалы «К лохам с обысками не приходят»: скандал в Нацгвардии
«К лохам с обысками не приходят»: скандал в Нацгвардии

В Нацгвардии разоблачили полковника, пытавшегося оформить фиктивную инвалидность за взятку

31 марта 2026, 18:09
Ткачова Марія

Правоохранители разоблачили начальника одного из подразделений обеспечения Национальной гвардии Украины, подозреваемого в попытке оформить фиктивную инвалидность.

Обыски у полковника Нацгвардии

По данным следствия, военный предложил представителю экспертной комиссии 6000 долларов за установление II группы инвалидности. Такой статус позволил бы ему уволиться с военной службы.

Во время обысков у полковника также была обнаружена табличка с надписью о том, что "обыски — это признак успеха", что вызвало дополнительный резонанс в сети.

Сейчас он задержан. В случае доказательства вины военнослужащему грозит до восьми лет лишения свободы.

Дело расследуют правоохранительные органы, продолжаются необходимые следственные действия.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Украина и Болгария договорились о запуске нового пассажирского железнодорожного сообщения, которое будет проходить через территорию Румынии.
Соответствующую инициативу обсудили на встрече министра развития общин и территорий Украины Алексея Кулебы с министром транспорта Болгарии. По предварительным планам новый маршрут может заработать уже летом 2026 года в тестовом формате. Речь идет о расширении транспортных возможностей для пассажиров и укреплении международного сообщения. Помимо запуска поезда стороны также обсудили развитие транспортных коридоров, расширение автомобильных перевозок и внедрение цифровых решений на границе для ускорения прохождения процедур. Отдельное внимание было уделено сотрудничеству в сфере безопасности судоходства в Черном море. Таким образом, Украина продолжает развивать международные транспортные связи, в частности, со странами Европейского Союза.



Источник: https://dbr.gov.ua/news/hotiv-kupiti-invalidnist-za-6-tis.-dolariv-dbr-zatrimalo-polkovnika-nacgvardii
