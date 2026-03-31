«К лохам с обысками не приходят»: скандал в Нацгвардии

Правоохранители разоблачили начальника одного из подразделений обеспечения Национальной гвардии Украины, подозреваемого в попытке оформить фиктивную инвалидность.

Обыски у полковника Нацгвардии

По данным следствия, военный предложил представителю экспертной комиссии 6000 долларов за установление II группы инвалидности. Такой статус позволил бы ему уволиться с военной службы.

Во время обысков у полковника также была обнаружена табличка с надписью о том, что "обыски — это признак успеха", что вызвало дополнительный резонанс в сети.

Сейчас он задержан. В случае доказательства вины военнослужащему грозит до восьми лет лишения свободы.

Дело расследуют правоохранительные органы, продолжаются необходимые следственные действия.

