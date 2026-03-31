Не «Али-Баба»: НАБУ назвало другой псевдоним Ермака
НОВОСТИ

Не «Али-Баба»: НАБУ назвало другой псевдоним Ермака

В НАБУ заявили, что псевдоним Андрей Ермак на так называемых «пленках Миндича» может отличаться от того, что раньше обсуждали в СМИ

31 марта 2026, 18:17
Ткачова Марія

В Национальном антикоррупционном бюро заявили, что псевдоним, под которым может фигурировать Андрей Ермак в так называемых пленках Миндич, отличается от ранее озвученного в публичном пространстве.

Не «Али-Баба»: НАБУ назвало другой псевдоним Ермака

Псевдоним Ермака в «пленках Миндича»

Об этом рассказал детектив Александр Абакумов. По его словам, в делах используются отдельные псевдонимы, и один из них — "Хирург" — может быть связан с Ермаком.

В то же время он не подтвердил, что псевдоним "Али-Баба", ранее упоминавшийся в медиа, достоверен, и посоветовал уточнять эту информацию в антикоррупционной прокуратуре.

Детектив также объяснил, почему Андрей Ермак до сих пор не получил подозрения. По его словам, в делах такого уровня необходима максимально сильная доказательная база, поскольку у высокопоставленных должностных лиц есть значительные ресурсы для защиты, включая адвокатов и информационную поддержку.

Ранее правоохранители проводили обыски в рамках расследования, связанного с делом "Мидас". Она касается возможной коррупционной деятельности в сфере энергетики.

В публичном пространстве также обсуждали записи, где фигурирует лицо с псевдонимом "Али-Баба", которому приписывают координацию действий против антикоррупционных органов. Часть экспертов предполагала, что речь могла идти об Андрее Ермаке, однако официального подтверждения этой информации пока нет.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что правоохранители разоблачили начальника одного из подразделений обеспечения Национальной гвардии Украины, которого подозревают в попытке оформить фиктивную инвалидность.
По данным следствия, военный предложил представителю экспертной комиссии 6000 долларов за установление II группы инвалидности. Такой статус позволил бы ему уволиться с военной службы. Во время обысков у полковника также была обнаружена табличка с надписью о том, что "обыски — это признак успеха", что вызвало дополнительный резонанс в сети. Сейчас он задержан. В случае доказательства вины военнослужащему грозит до восьми лет лишения свободы. Дело расследуют правоохранительные органы, продолжаются необходимые следственные действия.



Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/ali-baba-nabu-nazvali-spravzhniy-psevdonim-1774963321.html
