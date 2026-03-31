Не «Али-Баба»: НАБУ назвало другой псевдоним Ермака

Ткачова Марія
В Национальном антикоррупционном бюро заявили, что псевдоним, под которым может фигурировать Андрей Ермак в так называемых пленках Миндич, отличается от ранее озвученного в публичном пространстве.
Псевдоним Ермака в «пленках Миндича»
Об этом рассказал детектив Александр Абакумов. По его словам, в делах используются отдельные псевдонимы, и один из них — "Хирург" — может быть связан с Ермаком.
В то же время он не подтвердил, что псевдоним "Али-Баба", ранее упоминавшийся в медиа, достоверен, и посоветовал уточнять эту информацию в антикоррупционной прокуратуре.
Детектив также объяснил, почему Андрей Ермак до сих пор не получил подозрения. По его словам, в делах такого уровня необходима максимально сильная доказательная база, поскольку у высокопоставленных должностных лиц есть значительные ресурсы для защиты, включая адвокатов и информационную поддержку.
Ранее правоохранители проводили обыски в рамках расследования, связанного с делом "Мидас". Она касается возможной коррупционной деятельности в сфере энергетики.
В публичном пространстве также обсуждали записи, где фигурирует лицо с псевдонимом "Али-Баба", которому приписывают координацию действий против антикоррупционных органов. Часть экспертов предполагала, что речь могла идти об Андрее Ермаке, однако официального подтверждения этой информации пока нет.