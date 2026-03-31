Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
Угрожала Зеленскому переломить ноги: что теперь грозит евродепутатке
Угрожала Зеленскому переломить ноги: что теперь грозит евродепутатке

В Румынии хотят направить евродепутат Диана Шошоаке на психиатрическая экспертиза после угроз Зеленскому

31 марта 2026, 18:32
Ткачова Марія

В Румынии евродепутатку Диану Шошоаке могут направить на психиатрическую экспертизу после громких заявлений, в том числе угроз переломить ноги Зеленскому.

Угрожала Зеленскому переломить ноги: что теперь грозит евродепутатке

Евродепутат Диана Шошоаке угрожала Зеленскому

По данным румынского агентства Agerpres, его вызвали в Генеральную прокуратуру. В то же время, провести экспертизу можно только с ее согласия.

Сама Диана Шошоаке заявила, что считает это "политическим преследованием" и сравнила ситуацию с карательной психиатрией времен СССР.

Кроме этого, евродепутат подозревается в 11 преступлениях. Среди них пропаганда культа личности Николае Чаушеску, а также фашизм, ксенофобия, антисемитизм и отрицание Холокоста.

Дело рассматривают румынские правоохранители, продолжаются следственные действия.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в Национальном антикоррупционном бюро заявили, что псевдоним, под которым может фигурировать Андрей Ермак в так называемых "пленках Миндич", отличается от ранее озвученного в публичном пространстве.
Об этом рассказал детектив Александр Абакумов. По его словам, в делах используются отдельные псевдонимы, и один из них — "Хирург" — может быть связан с Ермаком. В то же время он не подтвердил, что псевдоним "Али-Баба", ранее упоминавшийся в медиа, достоверен, и посоветовал уточнять эту информацию в антикоррупционной прокуратуре. Детектив также объяснил, почему Андрей Ермак до сих пор не получил подозрения. По его словам, в делах такого уровня необходима максимально сильная доказательная база, поскольку у высокопоставленных должностных лиц есть значительные ресурсы для защиты, включая адвокатов и информационную поддержку.



Источник: https://t.me/weukrainetv/138301
