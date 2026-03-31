Угрожала Зеленскому переломить ноги: что теперь грозит евродепутатке

В Румынии евродепутатку Диану Шошоаке могут направить на психиатрическую экспертизу после громких заявлений, в том числе угроз переломить ноги Зеленскому.

Евродепутат Диана Шошоаке угрожала Зеленскому

По данным румынского агентства Agerpres, его вызвали в Генеральную прокуратуру. В то же время, провести экспертизу можно только с ее согласия.

Сама Диана Шошоаке заявила, что считает это "политическим преследованием" и сравнила ситуацию с карательной психиатрией времен СССР.

Кроме этого, евродепутат подозревается в 11 преступлениях. Среди них пропаганда культа личности Николае Чаушеску, а также фашизм, ксенофобия, антисемитизм и отрицание Холокоста.

Дело рассматривают румынские правоохранители, продолжаются следственные действия.

