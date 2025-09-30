Пів мільйона за букет і мільйони на зап’ясті: що відомо про колекцію годинників Даніели Косянчук

Рубрики
Українська бізнесвумен та засновниця бренду жіночого одягу DaLee Даніела Косянчук потрапила у скандал після появи фото розкішного букета у формі ведмедя з червоних троянд вартістю 536 тисяч гривень. Але, як виявилося, квітковий букет, це лише "квіточки" у порівнянні з ще дорожчими речами у житті підприємниці.
Даніела Косянчук
За підрахунками cats_and_watches, Даніела Косянчук володіє колекцією годинників на суму близько 475 900 євро, що еквівалентно понад 23 мільйонам гривень. У добірці представлені як класичні моделі, так і справжні шедеври годинникового мистецтва.
Колекція годинників Даніели Косянчук:
Колекція годинників Даніели Косянчук. Фото: cats_and_watches
Скандал навколо Косянчук розгорівся після того, як у мережі з’явилася інформація, що букет у формі ведмедя нібито оплатили її співробітники. Це викликало хвилю обговорень та критики, адже вартість квіткової композиції перевищує річний заробіток багатьох українців, і багато хто назвав такі витрати під час війни недоцільними.
