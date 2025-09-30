Пів мільйона за букет і мільйони на зап’ясті: що відомо про колекцію годинників Даніели Косянчук

Українська бізнесвумен та засновниця бренду жіночого одягу DaLee Даніела Косянчук потрапила у скандал після появи фото розкішного букета у формі ведмедя з червоних троянд вартістю 536 тисяч гривень. Але, як виявилося, квітковий букет, це лише "квіточки" у порівнянні з ще дорожчими речами у житті підприємниці.

Даніела Косянчук

За підрахунками cats_and_watches, Даніела Косянчук володіє колекцією годинників на суму близько 475 900 євро, що еквівалентно понад 23 мільйонам гривень. У добірці представлені як класичні моделі, так і справжні шедеври годинникового мистецтва.

Колекція годинників Даніели Косянчук:

- Hublot Classic Fusion Chronograph – 8 800 євро

- Rolex Datejust 126334 – 18 000 євро

- Audemars Piguet Royal Oak Chronograph – 91 300 євро

- Audemars Piguet Royal Oak Openworked – 165 300 євро

- Patek Philippe Nautilus 5740 – 169 900 євро

- Rolex Datejust 31,який належить її матері — 22 600 євро

"Бачите, ведмедик за пів мільйона гривень виявився лише вершинкою айсберга", — іронічно зазначає автор сторінки cats_and_watches.

Колекція годинників Даніели Косянчук. Фото: cats_and_watches

Скандал навколо Косянчук розгорівся після того, як у мережі з’явилася інформація, що букет у формі ведмедя нібито оплатили її співробітники. Це викликало хвилю обговорень та критики, адже вартість квіткової композиції перевищує річний заробіток багатьох українців, і багато хто назвав такі витрати під час війни недоцільними.

