Пів мільйона за букет і мільйони на зап'ясті: що відомо про колекцію годинників Даніели Косянчук
Пів мільйона за букет і мільйони на зап’ясті: що відомо про колекцію годинників Даніели Косянчук

Після скандалу з букетом за 536 тисяч гривень засновниця DaLee Даніела Косянчук засвітила колекцію годинників вартістю понад 23 мільйони гривень.

30 вересня 2025, 10:49
Slava Kot
avatar

Slava Kot

Українська бізнесвумен та засновниця бренду жіночого одягу DaLee Даніела Косянчук потрапила у скандал після появи фото розкішного букета у формі ведмедя з червоних троянд вартістю 536 тисяч гривень. Але, як виявилося, квітковий букет, це лише "квіточки" у порівнянні з ще дорожчими речами у житті підприємниці.

Пів мільйона за букет і мільйони на зап’ясті: що відомо про колекцію годинників Даніели Косянчук

Даніела Косянчук

За підрахунками cats_and_watches, Даніела Косянчук володіє колекцією годинників на суму близько 475 900 євро, що еквівалентно понад 23 мільйонам гривень. У добірці представлені як класичні моделі, так і справжні шедеври годинникового мистецтва.

Колекція годинників Даніели Косянчук:

  • - Hublot Classic Fusion Chronograph – 8 800 євро
  • - Rolex Datejust 126334 – 18 000 євро
  • - Audemars Piguet Royal Oak Chronograph – 91 300 євро
  • - Audemars Piguet Royal Oak Openworked – 165 300 євро
  • - Patek Philippe Nautilus 5740 – 169 900 євро
  • - Rolex Datejust 31,який належить її матері — 22 600 євро

"Бачите, ведмедик за пів мільйона гривень виявився лише вершинкою айсберга", — іронічно зазначає автор сторінки cats_and_watches.

Пів мільйона за букет і мільйони на зап’ясті: що відомо про колекцію годинників Даніели Косянчук - фото 2

Колекція годинників Даніели Косянчук. Фото: cats_and_watches

Пів мільйона за букет і мільйони на зап’ясті: що відомо про колекцію годинників Даніели Косянчук - фото 3

Колекція годинників Даніели Косянчук. Фото: cats_and_watches

Пів мільйона за букет і мільйони на зап’ясті: що відомо про колекцію годинників Даніели Косянчук - фото 4

Колекція годинників Даніели Косянчук. Фото: cats_and_watches

Пів мільйона за букет і мільйони на зап’ясті: що відомо про колекцію годинників Даніели Косянчук - фото 5

Колекція годинників Даніели Косянчук. Фото: cats_and_watches

Пів мільйона за букет і мільйони на зап’ясті: що відомо про колекцію годинників Даніели Косянчук - фото 6

Колекція годинників Даніели Косянчук. Фото: cats_and_watches

Пів мільйона за букет і мільйони на зап’ясті: що відомо про колекцію годинників Даніели Косянчук - фото 7

Колекція годинників Даніели Косянчук. Фото: cats_and_watches

Скандал навколо Косянчук розгорівся після того, як у мережі з’явилася інформація, що букет у формі ведмедя нібито оплатили її співробітники. Це викликало хвилю обговорень та критики, адже вартість квіткової композиції перевищує річний заробіток багатьох українців, і багато хто назвав такі витрати під час війни недоцільними.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що відомо про скандальну власницю букета за 536 000 гривень Даніелу Косянчук.

Також "Коментарі" писали про, що Косянчук відреагувала різкою лайкою на критику через букет за пів мільйона гривень.



Джерело: https://www.threads.com/@cats_and_watches/post/DO8DnfkiBzT
