Букет за 536 000 гривень: що відомо про скандальну власницю

Нещодавно соцмережі вибухнули через величезний букет з червоних троянд вартістю 536 000 гривень у формі ведмедя. Як виявилося, його отримала засновниця бренду жіночого одягу DaLee Даніела Косянчук. Такий подарунок викликав хвилю обурення в соцмережах, де його назвали недоцільним під час війни, а власниця букета різко відреагувала на критику. Що відомо про Даніелу Косянчук.

Даніела Косянчук

Хто така Даніела Косянчук

Даніела Косянчук — українська підприємиця та засновниця бренду одягу DaLee, стала відомою після скандалу з квітковим ведмедем. Їй подарували величезну композицію з квітів вартістю понад півмільйона гривень, яку нібито оплатили її співробітники.

Як вказує видання OBOZ.UA, ФОП Косянчук зареєстрований лише у січні 2025 року, а основний вид діяльності – роздрібна торгівля одягом, тоді як додатково вказано взуттям, інтернет- та гуртовою торгівлею. При цьому офіційних торгових марок на її ім’я немає. Також видання пише, що магазин DaLee діє з 2023 року і вказує, що два роки він працював без ФОП чи юридичної особи.

Даніела Косянчук з букетом за 536 тисяч гривень

Соцмережі також звернули увагу на асортимент магазину Косянчук DaLee. Користувачі вказали, що деякі речі нібито виявилися копіями моделей відомих брендів або дешевих маркетплейсів. Наприклад, синя та рожева накидка-сукня за 6 тисяч гривень доволі близько повторює модель Rat&Boa, а деякі інші сукні можна знайти на AliExpress чи SHAFA за кілька сотень гривень.

У магазині DaLee одяг нагадує інші сукні за нижчою ціною

У магазині DaLee одяг нагадує інші сукні за нижчою ціною

Крім того, видання вказує, що у Даніели Косянчук значний автопарк:

- BMW X3 (2022) – ціна б/в приблизно 50 000 доларів

- Mercedes-Benz AMG G63 (2024) – ціна близько 250 000 доларів

- Ducati Panigale V4S (2024) – ціна близько 30 000 доларів

Загалом вартість автопарку сягає 330 тисяч доларів (13,6 млн гривень). Також у соцмережах звернули увагу на її колекцію годинників вартістю понад 475 тисяч євро (23,1 млн гривень), серед яких Patek Philippe, Audemars Piguet, Rolex, Hublot.

Як пише OBOZ.UA Даніела Косянчук неодноразово фігурувала у справах про адміністративні правопорушення. У 2017 році її штрафували та позбавляли права керування транспортом за водіння у стані сп’яніння. Пізніше аналогічне правопорушення не було доведене через закінчення строків притягнення.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, як виглядає букет, який у Києві купили за 536 тисяч гривень.

Також "Коментарі" писали, що Даніела Косянчук відреагувала матом на критику через букет за пів мільйона гривень.