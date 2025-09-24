Жінка, яка отримала букет за 536 тисяч гривень, відреагувала матом (ВІДЕО)

У Києві стався скандал навколо подарунку для засновниці бренду жіночого одягу DaLee Даніели Косянчук. Мова йде про величезний букет у формі ведмедя з червоних троянд вартістю 536 000 гривень, який нібито подарували їй співробітники. Громадськість швидко відреагувала на розкішний подарунок в умовах війни вказуючи на доцільність таких витрат, а у відповідь Косянчук записала відео з критикою.

Даніела Косянчук відреагувала на критику за букет за пів мільйона гривень

Даніела Косянчук вирішила відповісти критикам і опублікувала відео, у якому висловилася різко і емоційно. Жінка зазначила, що замість критики у стилі "гроші на ЗСУ" люди могли б промовчати або просто підтримати її.

"Ось і я, певно, не чекали ніх*я. А у мене є що сказати. Хочу звернутися до людей, які пишуть: "а нах*я так дорого? Можна було машину купити. А можна було дати гроші на ЗСУ". А можна було б в принципі завалити своє жало і просто поставити лайк, або пройти повз. Ваші ці, бл*дь, хейтерські, задрочені коментарі – нах*й нікому не потрібні. У мене все. Усім гарного дня", — сказала Косянчук на відео.

Переглянути відео з реакцією засновниці бренду DaLee Даніели Косянчук на критику щодо букета за пів мільйона гривень можна нижче:

Увага, відео містить нецензурну лексику

У коментарях реакція Косянчук викликала нову хвилю критики, де жінку назвали "бичкою", "хворою" та "вульгарною".

"Неадекватна ти тоже можеш промовчати, і тихенько піти н.......й", — пише користувач.

"Якщо виставляти на загальний розгляд свій букет, та ще й з цінником, то доросла позиція в цьому випадку — це приймати ВСІ коменти, а не тільки візгі захвату", — реагує ще один.

"Фу яка вульгарна. Самі мати перемати. В селі люди краще.А це саме дно", — додає інший.

