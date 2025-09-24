logo_ukra

Головна Новини Суспільство Скандали Жінка, яка отримала букет за 536 тисяч гривень, відреагувала матом (ВІДЕО)
commentss НОВИНИ Всі новини

Жінка, яка отримала букет за 536 тисяч гривень, відреагувала матом (ВІДЕО)

Засновниця бренду DaLee Даніела Косянчук отримала букет за 536 000 гривень і емоційно відреагувала на критику у соцмережах.

24 вересня 2025, 10:40
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Slava Kot

У Києві стався скандал навколо подарунку для засновниці бренду жіночого одягу DaLee Даніели Косянчук. Мова йде про величезний букет у формі ведмедя з червоних троянд вартістю 536 000 гривень, який нібито подарували їй співробітники. Громадськість швидко відреагувала на розкішний подарунок в умовах війни вказуючи на доцільність таких витрат, а у відповідь Косянчук записала відео з критикою.

Жінка, яка отримала букет за 536 тисяч гривень, відреагувала матом (ВІДЕО)

Даніела Косянчук відреагувала на критику за букет за пів мільйона гривень

Даніела Косянчук вирішила відповісти критикам і опублікувала відео, у якому висловилася різко і емоційно. Жінка зазначила, що замість критики у стилі "гроші на ЗСУ" люди могли б промовчати або просто підтримати її.

"Ось і я, певно, не чекали ніх*я. А у мене є що сказати. Хочу звернутися до людей, які пишуть: "а нах*я так дорого? Можна було машину купити. А можна було дати гроші на ЗСУ". А можна було б в принципі завалити своє жало і просто поставити лайк, або пройти повз. Ваші ці, бл*дь, хейтерські, задрочені коментарі – нах*й нікому не потрібні. У мене все. Усім гарного дня", — сказала Косянчук на відео.

Переглянути відео з реакцією засновниці бренду DaLee Даніели Косянчук на критику щодо букета за пів мільйона гривень можна нижче:

Увага, відео містить нецензурну лексику

У коментарях реакція Косянчук викликала нову хвилю критики, де жінку назвали "бичкою", "хворою" та "вульгарною".

"Неадекватна ти тоже можеш промовчати, і тихенько піти н.......й", — пише користувач.

"Якщо виставляти на загальний розгляд свій букет, та ще й з цінником, то доросла позиція в цьому випадку — це приймати ВСІ коменти, а не тільки візгі захвату", — реагує ще один.

"Фу яка вульгарна. Самі мати перемати. В селі люди краще.А це саме дно", — додає інший.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, як виглядає букет за 536 тисяч гривень, який купили у Києві.



