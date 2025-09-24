Жінка, яка отримала букет за 536 тисяч гривень, відреагувала матом (ВІДЕО)

Рубрики
У Києві стався скандал навколо подарунку для засновниці бренду жіночого одягу DaLee Даніели Косянчук. Мова йде про величезний букет у формі ведмедя з червоних троянд вартістю 536 000 гривень, який нібито подарували їй співробітники. Громадськість швидко відреагувала на розкішний подарунок в умовах війни вказуючи на доцільність таких витрат, а у відповідь Косянчук записала відео з критикою.
Даніела Косянчук відреагувала на критику за букет за пів мільйона гривень
Даніела Косянчук вирішила відповісти критикам і опублікувала відео, у якому висловилася різко і емоційно. Жінка зазначила, що замість критики у стилі "гроші на ЗСУ" люди могли б промовчати або просто підтримати її.
Переглянути відео з реакцією засновниці бренду DaLee Даніели Косянчук на критику щодо букета за пів мільйона гривень можна нижче:
Увага, відео містить нецензурну лексику
У коментарях реакція Косянчук викликала нову хвилю критики, де жінку назвали "бичкою", "хворою" та "вульгарною".
