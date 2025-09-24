Женщина, получившая букет за 536 тысяч гривен, отреагировала матом (ВИДЕО)

В Киеве произошел скандал вокруг подарка для основательницы бренда женской одежды DaLee Даниэлы Косянчук. Речь идет об огромном букете в форме медведя из красных роз стоимостью 536 000 гривен, который якобы подарили ей сотрудники. Общественность быстро отреагировала на роскошный подарок в условиях войны, указывая на целесообразность таких расходов, а в ответ Косянчук записала видео с критикой.

Даниэла Косянчук отреагировала на критику за букет за полмиллиона гривен

Даниэла Косянчук решила ответить критикам и опубликовала видео, в котором выразилась резко и эмоционально. Женщина отметила, что вместо критики в стиле "деньги на ВСУ" люди могли бы промолчать или просто поддержать ее.

"Вот и я, наверное, не ждали их*я. А у меня есть что сказать. Хочу обратиться к людям, которые пишут: "а нах*я так дорого? Можно было машину купить. А можно было дать деньги на ВСУ". А можно было бы в принципе завалить свое жало и просто поставить лайк или пройти мимо. Ваши эти, бл*дь, хейтерские, задроченные комментарии – нах*й никому не нужны. У меня все. Всем хорошего дня", — сказала Косянчук на видео.

Посмотреть видео с реакцией основательницы бренда DaLee Даниэлы Косянчук на критику по букету за полмиллиона гривен можно ниже:

Внимание, видео содержит нецензурную лексику

В комментариях реакция Косянчук вызвала новую волну критики, где женщину назвали "бычкой", "больной" и "вульгарной".

"Неадекватная ты тоже можешь промолчать, и тихонько уйти н......й", — пишет пользователь.

"Если выставлять на общее рассмотрение свой букет, да еще и с ценником, то взрослая позиция в этом случае – это принимать ВСЕ комменты, а не только визги восторга", – реагирует еще один.

"Фу какая вульгарна. Сам мат перемат. В селе люди лучше. А это самое дно", — добавляет другой.

