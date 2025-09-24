Женщина, получившая букет за 536 тысяч гривен, отреагировала матом (ВИДЕО)

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
В Киеве произошел скандал вокруг подарка для основательницы бренда женской одежды DaLee Даниэлы Косянчук. Речь идет об огромном букете в форме медведя из красных роз стоимостью 536 000 гривен, который якобы подарили ей сотрудники. Общественность быстро отреагировала на роскошный подарок в условиях войны, указывая на целесообразность таких расходов, а в ответ Косянчук записала видео с критикой.
Даниэла Косянчук отреагировала на критику за букет за полмиллиона гривен
Даниэла Косянчук решила ответить критикам и опубликовала видео, в котором выразилась резко и эмоционально. Женщина отметила, что вместо критики в стиле "деньги на ВСУ" люди могли бы промолчать или просто поддержать ее.
Посмотреть видео с реакцией основательницы бренда DaLee Даниэлы Косянчук на критику по букету за полмиллиона гривен можно ниже:
Внимание, видео содержит нецензурную лексикуВ комментариях реакция Косянчук вызвала новую волну критики, где женщину назвали "бычкой", "больной" и "вульгарной".
Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, как выглядит букет за 536 тысяч гривен, который купили в Киеве.