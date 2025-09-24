logo

Женщина, получившая букет за 536 тысяч гривен, отреагировала матом (ВИДЕО)
commentss НОВОСТИ Все новости

Женщина, получившая букет за 536 тысяч гривен, отреагировала матом (ВИДЕО)

Основательница бренда DaLee Даниэла Косянчук получила букет за 536 000 гривен и эмоционально отреагировала на критику в соцсетях.

24 сентября 2025, 10:40
Автор:
avatar

Slava Kot

В Киеве произошел скандал вокруг подарка для основательницы бренда женской одежды DaLee Даниэлы Косянчук. Речь идет об огромном букете в форме медведя из красных роз стоимостью 536 000 гривен, который якобы подарили ей сотрудники. Общественность быстро отреагировала на роскошный подарок в условиях войны, указывая на целесообразность таких расходов, а в ответ Косянчук записала видео с критикой.

Женщина, получившая букет за 536 тысяч гривен, отреагировала матом (ВИДЕО)

Даниэла Косянчук отреагировала на критику за букет за полмиллиона гривен

Даниэла Косянчук решила ответить критикам и опубликовала видео, в котором выразилась резко и эмоционально. Женщина отметила, что вместо критики в стиле "деньги на ВСУ" люди могли бы промолчать или просто поддержать ее.

"Вот и я, наверное, не ждали их*я. А у меня есть что сказать. Хочу обратиться к людям, которые пишут: "а нах*я так дорого? Можно было машину купить. А можно было дать деньги на ВСУ". А можно было бы в принципе завалить свое жало и просто поставить лайк или пройти мимо. Ваши эти, бл*дь, хейтерские, задроченные комментарии – нах*й никому не нужны. У меня все. Всем хорошего дня", — сказала Косянчук на видео.

Посмотреть видео с реакцией основательницы бренда DaLee Даниэлы Косянчук на критику по букету за полмиллиона гривен можно ниже:

Внимание, видео содержит нецензурную лексику

В комментариях реакция Косянчук вызвала новую волну критики, где женщину назвали "бычкой", "больной" и "вульгарной".

"Неадекватная ты тоже можешь промолчать, и тихонько уйти н......й", — пишет пользователь.

"Если выставлять на общее рассмотрение свой букет, да еще и с ценником, то взрослая позиция в этом случае – это принимать ВСЕ комменты, а не только визги восторга", – реагирует еще один.

"Фу какая вульгарна. Сам мат перемат. В селе люди лучше. А это самое дно", — добавляет другой.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, как выглядит букет за 536 тысяч гривен, который купили в Киеве.



