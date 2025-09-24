Букет за 536 000 гривен: что известно о скандальной владелице

Недавно соцсети взорвались из-за огромного букета из красных роз стоимостью 536 000 гривен в форме медведя. Как оказалось, его получила основательница бренда женской одежды DaLee Даниэла Косянчук. Такой подарок вызвал волну возмущения в соцсетях, где его назвали нецелесообразным во время войны, а обладательница букета резко отреагировала на критику. Что известно о Даниэле Косянчук.

Даниэла Косянчук – украинская предпринимательница и основательница бренда одежды DaLee, стала известной после скандала с цветочным медведем. Ей подарили огромную композицию из цветов стоимостью более полумиллиона гривен, которую якобы оплатили ее сотрудники.

Как указывает издание OBOZ.UA, ФЛП Косянчук зарегистрирован только в январе 2025 года, а основной вид деятельности – розничная торговля одеждой, в то время как дополнительно указано обувью, интернет- и оптовой торговлей. При этом официальных торговых марок на ее имя нет. Также издание пишет, что магазин DaLee действует с 2023 года и указывает, что два года он работал без ФЛП или юридического лица.

Даниэла Косянчук с букетом за 536 тысяч гривен

Соцсети также обратили внимание на ассортимент магазина Косянчук DaLee. Пользователи указали, что некоторые вещи якобы оказались копиями моделей известных брендов или дешевых маркетплейсов. Например, синяя и розовая накидка-платье за 6 тысяч гривен довольно близко повторяет модель Rat&Boa, а некоторые другие платья можно найти на AliExpress или SHAFA за несколько сотен гривен.

В магазине DaLee одежда напоминает другие платья по более низкой цене

Кроме того, издание указывает, что у Даниэлы Косянчук значительный автопарк:

— BMW X3 (2022) – цена б/у примерно 50 000 долларов

— Mercedes-Benz AMG G63 (2024) – цена около 250 000 долларов

— Ducati Panigale V4S (2024) – цена около 30 000 долларов

В целом стоимость автопарка составляет 330 тысяч долларов (13,6 млн гривен). Также в соцсетях обратили внимание на ее коллекцию часов стоимостью более 475 тысяч евро (23,1 млн. гривен), среди которых Patek Philippe, Audemars Piguet, Rolex, Hublot.

Как пишет OBOZ.UA Даниэла Косянчук неоднократно фигурировала по делам об административных правонарушениях. В 2017 году ее штрафовали и лишали права управления транспортом за вождение в состоянии опьянения. Позже аналогичное правонарушение не было доказано из-за истечения сроков притяжения.

