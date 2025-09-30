Пол миллиона за букет и миллионы на запястье: что известно о коллекции часов Даниэлы Косянчук

Рубрики
Украинская бизнесвумен и основательница бренда женской одежды DaLee Даниэла Косянчук попала в скандал после появления фото роскошного букета в форме медведя из красных роз стоимостью 536 тысяч гривен. Но, как оказалось, цветочный букет, это только "цветочки" по сравнению с еще более дорогими вещами в жизни предпринимательницы.
Даниэла Косянчук
По подсчетам cats_and_watches, Даниэла Косянчук владеет коллекцией часов на сумму около 475 900 евро, что эквивалентно более 23 миллионам гривен. В подборке представлены как классические модели, так и настоящие шедевры часового искусства.
Коллекция часов Даниэлы Косянчук:
Коллекция часов Даниэлы Косянчук. Фото: cats_and_watches
Скандал вокруг Косянчук разгорелся после того, как в сети появилась информация о том, что букет в форме медведя якобы оплатили ее сотрудники. Это вызвало волну обсуждений и критики, ведь стоимость цветочной композиции превышает годовой заработок многих украинцев, и многие назвали такие расходы во время войны нецелесообразными.
