Главная Новости Общество Скандалы Пол миллиона за букет и миллионы на запястье: что известно о коллекции часов Даниэлы Косянчук
commentss НОВОСТИ Все новости

Пол миллиона за букет и миллионы на запястье: что известно о коллекции часов Даниэлы Косянчук

После скандала с букетом за 536 тысяч гривен основательница DaLee Даниэла Косянчук засветила коллекцию часов стоимостью более 23 миллионов гривен.

30 сентября 2025, 10:49
Автор:
avatar

Slava Kot

Украинская бизнесвумен и основательница бренда женской одежды DaLee Даниэла Косянчук попала в скандал после появления фото роскошного букета в форме медведя из красных роз стоимостью 536 тысяч гривен. Но, как оказалось, цветочный букет, это только "цветочки" по сравнению с еще более дорогими вещами в жизни предпринимательницы.

Пол миллиона за букет и миллионы на запястье: что известно о коллекции часов Даниэлы Косянчук

Даниэла Косянчук

По подсчетам cats_and_watches, Даниэла Косянчук владеет коллекцией часов на сумму около 475 900 евро, что эквивалентно более 23 миллионам гривен. В подборке представлены как классические модели, так и настоящие шедевры часового искусства.

Коллекция часов Даниэлы Косянчук:

  • — Hublot Classic Fusion Chronograph – 8 800 евро
  • — Rolex Datejust 126334 – 18 000 евро
  • — Audemars Piguet Royal Oak Chronograph – 91 300 евро
  • — Audemars Piguet Royal Oak Openworked – 165 300 евро
  • — Patek Philippe Nautilus 5740 – 169 900 евро
  • — Rolex Datejust 31, принадлежащий ее матери — 22 600 евро

"Видите, мишка за полмиллиона гривен оказался только вершинкой айсберга", — иронично отмечает автор страницы cats_and_watches.

Пол миллиона за букет и миллионы на запястье: что известно о коллекции часов Даниэлы Косянчук - фото 2

Коллекция часов Даниэлы Косянчук. Фото: cats_and_watches

Пол миллиона за букет и миллионы на запястье: что известно о коллекции часов Даниэлы Косянчук - фото 3

Коллекция часов Даниэлы Косянчук. Фото: cats_and_watches

Пол миллиона за букет и миллионы на запястье: что известно о коллекции часов Даниэлы Косянчук - фото 4

Коллекция часов Даниэлы Косянчук. Фото: cats_and_watches

Пол миллиона за букет и миллионы на запястье: что известно о коллекции часов Даниэлы Косянчук - фото 5

Коллекция часов Даниэлы Косянчук. Фото: cats_and_watches

Пол миллиона за букет и миллионы на запястье: что известно о коллекции часов Даниэлы Косянчук - фото 6

Коллекция часов Даниэлы Косянчук. Фото: cats_and_watches

Пол миллиона за букет и миллионы на запястье: что известно о коллекции часов Даниэлы Косянчук - фото 7

Коллекция часов Даниэлы Косянчук. Фото: cats_and_watches

Скандал вокруг Косянчук разгорелся после того, как в сети появилась информация о том, что букет в форме медведя якобы оплатили ее сотрудники. Это вызвало волну обсуждений и критики, ведь стоимость цветочной композиции превышает годовой заработок многих украинцев, и многие назвали такие расходы во время войны нецелесообразными.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что известно о скандальной владелице букета за 536 000 гривен Даниэле Косянчук.

Также "Комментарии" писали о том, что Косянчук отреагировала резкой бранью на критику из-за букета за полмиллиона гривен.



Источник: https://www.threads.com/@cats_and_watches/post/DO8DnfkiBzT
