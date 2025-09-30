Пол миллиона за букет и миллионы на запястье: что известно о коллекции часов Даниэлы Косянчук

Украинская бизнесвумен и основательница бренда женской одежды DaLee Даниэла Косянчук попала в скандал после появления фото роскошного букета в форме медведя из красных роз стоимостью 536 тысяч гривен. Но, как оказалось, цветочный букет, это только "цветочки" по сравнению с еще более дорогими вещами в жизни предпринимательницы.

Даниэла Косянчук

По подсчетам cats_and_watches, Даниэла Косянчук владеет коллекцией часов на сумму около 475 900 евро, что эквивалентно более 23 миллионам гривен. В подборке представлены как классические модели, так и настоящие шедевры часового искусства.

Коллекция часов Даниэлы Косянчук:

— Hublot Classic Fusion Chronograph – 8 800 евро

— Rolex Datejust 126334 – 18 000 евро

— Audemars Piguet Royal Oak Chronograph – 91 300 евро

— Audemars Piguet Royal Oak Openworked – 165 300 евро

— Patek Philippe Nautilus 5740 – 169 900 евро

— Rolex Datejust 31, принадлежащий ее матери — 22 600 евро

"Видите, мишка за полмиллиона гривен оказался только вершинкой айсберга", — иронично отмечает автор страницы cats_and_watches.

Коллекция часов Даниэлы Косянчук. Фото: cats_and_watches

Коллекция часов Даниэлы Косянчук. Фото: cats_and_watches

Коллекция часов Даниэлы Косянчук. Фото: cats_and_watches

Коллекция часов Даниэлы Косянчук. Фото: cats_and_watches

Коллекция часов Даниэлы Косянчук. Фото: cats_and_watches

Коллекция часов Даниэлы Косянчук. Фото: cats_and_watches

Скандал вокруг Косянчук разгорелся после того, как в сети появилась информация о том, что букет в форме медведя якобы оплатили ее сотрудники. Это вызвало волну обсуждений и критики, ведь стоимость цветочной композиции превышает годовой заработок многих украинцев, и многие назвали такие расходы во время войны нецелесообразными.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что известно о скандальной владелице букета за 536 000 гривен Даниэле Косянчук.

Также "Комментарии" писали о том, что Косянчук отреагировала резкой бранью на критику из-за букета за полмиллиона гривен.