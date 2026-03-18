Після звинувачень у неефективній роботі БЕБ Олександр Цивінський поїхав на черговий захід у США

Директор Бюро економічної безпеки Олександр Цивінський разом зі своїм заступником Юрієм Бєлоусовим у Вашингтоні відвідали захід, організований для американського бізнесу. За даними видання ThePublic, у круглому столі взяли участь підприємці, які готові платити від 10 тисяч доларів за членство в USUBC, передає видання "Українські новини".

Як зазначається на сторінці заходу, керівництво БЕБ обговорювало з представниками компаній-членів організації покращення економічної безпеки в Україні та роботу БЕБ.

“Після презентації відбудеться обговорення питань покращення економічної безпеки та сприяння чесній бізнес-практиці в Україні, з особливим акцентом на ключові інструменти, що підтримують прозорий та стійкий бізнес-клімат. Програма завершиться сесією запитань та відповідей”, — пише ThePublic із посиланням на анонс заходу.

Участь у круглому столі була обмежена — до 2 людей від однієї приватної компанії. Варто зауважити, що членські внески до The U.S.-Ukraine Business Council стартують від 10 тисяч доларів на рік. За ці кошти, серед іншого, бізнесменам обіцяють пріоритетний доступ до представників влади.

Видання зазначає, що вже звернулося до Кабінету міністрів України із запитом про джерела фінансування цього відрядження, його мети та результатів.

Нагадаємо, раніше у медіа розкритикували закордонні відрядження Олександра Цивінського, назвавши їх піар-туром.

“На практиці закордонні відрядження керівника БЕБ Олександра Цивінського можуть бути “новим видом бюджетного туризму”, — зазначають у виданні “КороткоПро”. Журналісти додають, що після призначення нового керівника БЕБ збільшилась кількість меморандумів, міжнародних зустрічей та гучних заяв, однак реальні результати роботи раніше були значно кращими.

Розчарування у ефективності роботи Бюро економічної безпеки під керівництвом Олександра Цивінського також висловили представники великого бізнесу, нардепи та профільні асоціації.

Своєю чергою Голова податкового комітету Верховної Ради України Данило Гетманцев публічно відчитав директора БЕБ Олександра Цивінського та запропонував очільнику Бюро “припинити врешті гратися в ігри, відволіктися від напруженої медійки та зайнятися своєю роботою – розслідуванням злочинів в економічній сфері”.