После обвинений в неэффективной работе БЭБ Александр Цивинский уехал на очередное мероприятие в США

Директор Бюро экономической безопасности Александр Цивинский вместе со своим заместителем Юрием Белоусовым в Вашингтоне посетили мероприятие, организованное для американского бизнеса. По данным издания ThePublic, в круглом столе приняли участие предприниматели, готовые платить от 10 тысяч долларов за членство в USUBC, сообщает издание "Українські новини".

Александр Цивинский

Как отмечается на странице мероприятия, руководство БЭБ обсуждало с представителями компаний-членов организации по улучшению экономической безопасности в Украине и работу БЭБ.

"После презентации состоится обсуждение вопросов улучшения экономической безопасности и содействия честной бизнес-практике в Украине, с особым акцентом на ключевые инструменты, поддерживающие прозрачный и устойчивый бизнес-климат. Программа завершится сессией вопросов и ответов", — пишет ThePublic со ссылкой на анонс мероприятия.

Участие в круглом столе было ограничено – до 2 человек от одной частной компании. Стоит отметить, что членские взносы в US-Ukraine Business Council стартуют от 10 тысяч долларов в год. За эти деньги, среди прочего, бизнесменам обещают приоритетный доступ к представителям власти.

Издание отмечает, что уже обратилось в Кабинет министров Украины с запросом об источниках финансирования этой командировки, его целях и результатах.

Напомним, ранее в медиа раскритиковали заграничные командировки Александра Цивинского, назвав их пиар-туром.

"На практике заграничные командировки руководителя БЭБ Александра Цивинского могут быть "новым видом бюджетного туризма", — отмечают в издании "КороткоПро". Журналисты добавляют, что после назначения нового руководителя БЭБ увеличилось количество меморандумов, международных встреч и громких заявлений, однако реальные результаты работы раньше были значительно лучше.

Разочарование в эффективности работы Бюро экономической безопасности под руководством Александра Цивинского выразили также представители крупного бизнеса, нардепы и профильные ассоциации.

В свою очередь Председатель налогового комитета Верховной Рады Украины Даниил Гетманцев публично отчитал директора БЭБ Александра Цивинского и предложил руководителю Бюро "прекратить играть в игры, отвлечься от напряженной медийки и заняться своей работой — расследованием преступлений в экономической сфере".