Після справи Міндіча: екстрадицію можуть вимагати і для ексвласника “Дельта Банку” Лагуна, — ЗМІ

Українські правоохоронні органи можуть найближчим часом ініціювати звернення до компетентних органів Австрії щодо екстрадиції колишнього власника збанкрутілого "Дельта Банку" Миколи Лагуна, пишуть "Українські новини".

Експертні оцінки ґрунтуються на нещодавньому прикладі, коли Офіс Генерального прокурора направив до Ізраїлю запит на видачу фігурантів справи "Мідас" — Тімура Міндіча та Олександра Цукермана.

Журналісти припускають, що цей прецедент може стати сигналом для активізації аналогічних процедур і щодо інших осіб, які фігурують у масштабних економічних кримінальних провадженнях. Серед них згадується й Лагун, який перебуває за межами України та оголошений у міжнародний розшук.

За оцінками авторів матеріалу, процедура екстрадиції з Австрії має бути менш складною, ніж у низці інших юрисдикцій. Австрійське законодавство передбачає обмежене коло підстав для відмови у видачі: це можуть бути політичні переслідування, відсутність кримінальної караності діяння, ризик смертної кари або порушення права на справедливий суд. У випадку Лагуна, як наголошується, йдеться виключно про економічні злочини, що виключає політичний контекст.

Окремо підкреслюється масштаб завданих збитків. Якщо у справі "Мідас" мова йде приблизно про $100 млн, то втрати, пов’язані з діяльністю Лагуна, оцінюються більш ніж у $1,5 млрд. Значна частина претензій стосується боргів перед державними фінансовими установами та Фондом гарантування вкладів фізичних осіб.

Також згадується, що екс-банкір перебуває в міжнародному розшуку понад два з половиною роки, а його місцеперебування фактично відоме, оскільки він бере участь у судових засіданнях онлайн. Це, на думку авторів, може додатково спростити процес юридичного переслідування.

Додатковим фактором у справі називають санкції РНБО, запроваджені щодо Лагуна, а також можливі міжнародні зв’язки, які розглядаються в контексті фінансових потоків.

Журналісти підсумовують, що за наявності політичної волі Україна має реальні інструменти для активізації екстрадиційних процедур щодо осіб, які переховуються в ЄС.

