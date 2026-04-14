После дела Миндича: экстрадицию могут потребовать и для эксвладельца "Дельта Банка" Лагуна, - СМИ

Украинские правоохранительные органы могут в ближайшее время инициировать обращение в компетентные органы Австрии по поводу экстрадиции бывшего владельца обанкротившегося "Дельта Банка" Николая Лагуна, пишут "Украинские новости".

Экспертные оценки основываются на недавнем примере, когда Офис Генерального прокурора направил в Израиль запрос на выдачу фигурантов дела "Мидас" — Тимура Миндича и Александра Цукермана.

Журналисты предполагают, что этот прецедент может стать сигналом для активизации аналогичных процедур и в отношении других лиц, фигурирующих в масштабных экономических уголовных производствах. Среди них упоминается и Лагун, находящийся за пределами Украины и объявленный в международный розыск.

По оценкам авторов материала, процедура экстрадиции из Австрии должна быть менее сложной, чем в ряде других юрисдикций. Австрийское законодательство предусматривает ограниченный круг оснований для отказа в выдаче: это могут быть политические преследования, отсутствие уголовной наказанности, риск смертной казни или нарушение права на справедливый суд. В случае Лагуна, как отмечается, речь идет исключительно об экономических преступлениях, что исключает политический контекст.

Отдельно подчеркивается масштаб нанесенного ущерба. Если по делу "Мидас" речь идет примерно о $100 млн, то потери, связанные с деятельностью Лагуна, оцениваются в более чем $1,5 млрд. Значительная часть претензий касается долгов перед государственными финансовыми учреждениями и Фондом гарантирования вкладов физических лиц.

Также упоминается, что экс-банкир находится в международном розыске более двух с половиной лет, а его местонахождение фактически известно, поскольку он участвует в судебных заседаниях онлайн. Это, по мнению авторов, может упростить процесс юридического преследования.

Дополнительным фактором в деле называют санкции СНБО, введенные в отношении Лагуна, а также возможные международные связи, рассматриваемые в контексте финансовых потоков.

Журналисты подводят итоги, что при наличии политической воли у Украины есть реальные инструменты для активизации экстрадиционных процедур в отношении лиц, скрывающихся в ЕС.

Портал "Комментарии" уже писал, что эксвладелец обанкротившегося более десяти лет назад "Дельта банка" Николай Лагун, против которого в сентябре 2025 года СНБО ввел санкции из-за сотрудничества с Россией, продолжает искать способы обхода ограничений.