Екс-банкір Лагун знайшов лазівку для виведення коштів попри санкції, - ЗМІ

Ексвласник збанкрутілого понад десять років тому "Дельта банку" Микола Лагун, проти якого у вересні 2025 року РНБО запровадила санкції через співпрацю з Росією, продовжує шукати способи обходу обмежень, пише Коротко.Про.

Зокрема Лагун виводить активи на підставних осіб, щоб зберегти контроль над бізнесом. В матеріалі наводиться перелік компаній і фіктивних бенефіціарів, які фактично представляють його інтереси і які журналісти пропонують внести до санкційних списків.

На відміну від Костянтина Жеваго, якому недавно висунули підозру у Франції, і чиї активи контролює держава через АРМА, Лагун досі має доступ до власних компаній. При цьому збитки, завдані ним державі, у 100 разів перевищують шкоду, що інкримінується Жеваго. Санкції стосуються його російського паспорта, бізнес-діяльності на окупованих територіях, зв’язків із фінансовим радником Путіна Кірілом Дмітрієвим, а також сплати податків на користь армії агресора.

Система YouControl показує попередження про санкції лише біля декількох компаній Лагуна, де він формально залишається бенефіціаром, хоча журналісти наголошують, що це має стосуватися всіх причетних осіб. Основним “тримачем” активів виступає Максим Чернов, який керує низкою офшорних структур Лагуна на окупованих територіях і володіє десятками земельних ділянок сестри Лагуна – Антоніни.

Чернов подав судовий позов проти медіа за розкриття зв’язків з активами Лагуна, а представлятиме його Марина Мироненко, партнерка адвокатського об’єднання “Літігейшин Груп”, яка водночас буде захищати інтереси самого Лагуна у справах щодо скасування санкцій.

Журналісти також наголошують, що санкції практично не вплинули на інших партнерів Лагуна: Вадим Сергієнко, Олексій Миколенко, Геннадій Литвин, Олександр Чабала та колишня юристка Ганна Гуцалюк, на яку записані частини агробізнесів. Всі активи, включно з інвестфондом КУА "Скай Кепітал Менеджмент", ТОВ "Білград", ТОВ "Крем-1", переписані на підставних осіб з Таджикистану та Узбекистану, що дозволяє Лагуну залишатися власником через непрямі схеми.

Раніше "Коментарі" вже писали, що колишній власник збанкрутілого "Дельта Банку" Микола Лагун може стати наступним українським олігархом, якого правоохоронці допитають за кордоном у статусі підозрюваного. Прецедент з Костянтином Жеваго, якого допитували у Франції за підготовленою ще у 2024 році підозрою, демонструє реальність таких дій.