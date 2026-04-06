Экс-банкир Лагун нашел лазейку для вывода средств, несмотря на санкции, - СМИ
Экс-банкир Лагун нашел лазейку для вывода средств, несмотря на санкции, - СМИ

В отличие от Константина Жеваго, которому недавно выдвинули подозрение во Франции и чьи активы преимущественно контролирует государство через АРМА, Лагун все еще имеет полный доступ к своим компаниям

6 апреля 2026, 11:55
Автор:
Клименко Елена

Экс-владелец обанкротившегося более десяти лет назад "Дельта банка" Николай Лагун, против которого в сентябре 2025 года СНБО ввел санкции из-за сотрудничества с Россией, продолжает искать способы обхода ограничений, пишет Коротко.Про.

Николай Лагун. Фото: из открытых источников

В частности, Лагун выводит активы на подставных лиц, чтобы сохранить контроль над бизнесом. В материале приводится перечень компаний и фиктивных бенефициаров, фактически представляющих его интересы и которые журналисты предлагают внести в санкционные списки.

В отличие от Константина Жеваго, которому недавно выдвинули подозрение во Франции, и чьи активы контролирует государство через АРМА, у Лагуна до сих пор есть доступ к собственным компаниям. При этом ущерб, нанесенный им государству, в 100 раз превышает ущерб, инкриминируемый Жеваго. Санкции касаются его российского паспорта, бизнес-деятельности на оккупированных территориях, связей с финансовым советником Путина Кириллом Дмитриевым, а также уплаты налогов в пользу армии агрессора.

Система YouControl показывает предупреждение о санкциях только около нескольких компаний Лагуна, где он формально остается бенефициаром, хотя журналисты подчеркивают, что это касается всех причастных лиц. Основным "держателем" активов выступает Максим Чернов, который руководит рядом оффшорных структур Лагуна на оккупированных территориях и владеет десятками земельных участков сестры Лагуна — Антонины.

Чернов подал судебный иск против медиа за раскрытие связей с активами Лагуна, а будет представлять его Марина Мироненко, партнер адвокатского объединения "Литигейшин Групп", которая одновременно будет защищать интересы самого Лагуна по делам об отмене санкций.

Журналисты также отмечают, что санкции практически не повлияли на других партнеров Лагуна: Вадим Сергиенко, Алексей Миколенко, Геннадий Литвин, Александр Чабала и бывшая юрист Анна Гуцалюк, на которую записаны части агробизнесов. Все активы, включая инвестфонд КУА "Скай Кэпитал Менеджмент", ООО "Белград", ООО "Крем-1", переписаны на подставных лиц из Таджикистана и Узбекистана, что позволяет Лагуну оставаться владельцем из-за косвенных схем.

Ранее "Комментарии" уже писали, что бывший владелец обанкротившегося "Дельта Банка" Николай Лагун может стать следующим украинским олигархом, которого правоохранители допросят за границей в статусе подозреваемого. Прецедент с Константином Жеваго, допрашиваемым во Франции по подготовленному еще в 2024 году подозрению, демонстрирует реальность таких действий.



Источник: https://kp.ua/ua/politics/a727782-jak-mikola-lahun-obkhodit-sanktsiji-eks-bankir-prodovzhuje-vivoditi-aktivi-cherez-pidstavnikh-osib
