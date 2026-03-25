Наступний після Жеваго: ЗМІ очікують, що за кордоном знайдуть і колишнього власника "Дельта банку" Лагуна

Колишній власник збанкрутілого "Дельта Банку" Микола Лагун може стати наступним українським олігархом, якого правоохоронці допитають за кордоном у статусі підозрюваного. Прецедент з Костянтином Жеваго, якого допитували у Франції за підготовленою ще у 2024 році підозрою, демонструє реальність таких дій, повідомляє видання "Коротко.Про".

Журналісти підкреслюють, що вперше правоохоронцям вдалося "дотягнутися" до бізнесмена такого рівня за кордоном. Подібність ситуацій Жеваго і Лагуна очевидна: ексвласник "Дельта Банку" переховується у Відні з жовтня 2024 року, однак його місце перебування відоме, і він неодноразово підтверджував його під час онлайн-судів та адвокатських заяв.

Загальні фінансові втрати, завдані Лагуном, перевищують 1,5 млрд доларів — це значно більше, ніж у випадку Жеваго. Лише Фонд гарантування вкладів подає позови на понад 23 млрд грн проти нього та його оточення. Підозру щодо розтрати коштів НБУ через фіктивні кредити на 1 млрд грн Лагуну вручали ще в Україні, після чого суд залишив його під домашнім арештом. Під час повномасштабного вторгнення у 2022 році він залишив країну.

Обидва бізнесмени перебувають під санкціями України через співпрацю з країною-агресором. Якщо санкції та кримінальне переслідування Жеваго суттєво вдарили по його активам, Лагун досі має можливість переоформлювати чи продавати частину майна. Зокрема, компанії Фокстрот у 2024 році відсудили у нього понад 117 млн доларів. Лагун також намагався оголосити себе банкрутом, щоб списати понад 6 млрд грн боргів за кредитами "Дельти".

Раніше "Коментарі" писали, що колишній власник збанкрутілого Дельта банку Микола Лагун, який має російське громадянство і є молодшим бізнес-партнером голови російського фонду прямих інвестицій Кирила Дмітрієва, продовжує ховати свої активи від санкцій. Це дає змогу неправомірно уникати відповідальності за злочини, повʼязані із відмиванням коштів через офшорні компанії, фінансуванням російської армії та її терористичної діяльності.