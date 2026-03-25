Следующий после Жеваго: СМИ ожидают, что за границей найдут и бывшего владельца "Дельта банка" Лагуна

Бывший владелец обанкротившегося "Дельта Банка" Николай Лагун может стать следующим украинским олигархом, которого правоохранители допросят за границей в статусе подозреваемого. Прецедент с Константином Жеваго, допрашиваемым во Франции по подготовленному еще в 2024 году подозрению, демонстрирует реальность таких действий, сообщает издание "Коротко.Про".

Николай Лагун. Фото: из открытых источников

Журналисты подчеркивают, что впервые правоохранителям удалось "дотянуться" до бизнесмена такого уровня за границей. Сходство ситуаций Жеваго и Лагуна очевидно: экс-владелец "Дельта Банка" скрывается в Вене с октября 2024 года, однако его местонахождение известно, и он неоднократно подтверждал его во время онлайн-судов и адвокатских заявлений.

Общие финансовые потери, причиненные Лагуном, превышают 1,5 млрд долларов — это гораздо больше, чем в случае Жеваго. Только Фонд гарантирования вкладов подает иски более чем на 23 млрд грн против него и его окружения. Подозрение по поводу растраты средств НБУ из-за фиктивных кредитов на 1 млрд грн Лагуну вручали еще в Украине, после чего суд оставил его под домашним арестом. Во время полномасштабного вторжения в 2022 году он покинул страну.

Оба бизнесмена находятся под санкциями Украины из-за сотрудничества со страной-агрессором. Если санкции и уголовное преследование Жеваго существенно ударили по его активам, Лагун до сих пор может переоформлять или продавать часть имущества. В частности, компании Фокстрот в 2024 году отсудили у него более 117 млн. долларов. Лагун также пытался объявить себя банкротом, чтобы списать более 6 млрд грн долгов по кредитам "Дельты".

Ранее "Комментарии" писали, что бывший владелец обанкротившегося Дельта банка Николай Лагун, имеющий российское гражданство и являющийся младшим бизнес-партнером главы российского фонда прямых инвестиций Кирилла Дмитриева, продолжает скрывать свои активы от санкций. Это позволяет неправомерно избегать ответственности за преступления, связанные с отмыванием средств через оффшорные компании, финансированием российской армии и ее террористической деятельности.