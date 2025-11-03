“Пішла нах**”: Єфросиніна матом відреагувала на питання, де служить її чоловік (ВІДЕО)

В Україні майже чотири роки триває повномасштабна війна. І питання хто де служить виникає все частіше. Особлива увага до відомих, медійних людей та їхніх рідних.

Єфросиніна та її чоловік. Фото з відкритих джерел

В одному з інтерв'ю телеведуча Маша Єфросиніна матом відреагувала на коментар, щодо служби її чоловіка. Журналістка зачитала коментар, що чоловік Єфросиніної:

“пішов служити у батальйон Пуща Водиця. Там ніхто не гине. Це все на майбутнє, щоб потім в резюме було, що служив в ЗСУ. Може, міністром буде.

Журналістка запитала у Єфросиніної, як вона реагує на такі коментарі.

“Пішла нах**. А як я можу, бл*дь, на це реагувати? Якщо вам цікаво, де? Запитайте. З повагою. Без поваги. Окей, це ваше право. Але не треба писати “клєвєту”, — відреагувала телеведуча.

У жовтні 2025 року телеведуча розповіла, що її чоловік, Тимур Хромаєв, перебуває у лавах ЗСУ від початку повномасштабної війни. При цьому зазначала, що особливо нічого не може розповідати про його службу. За її словами, першою чергою, це забороняє робити сам Тимур. За словами ведучої, її чоловік займається захистом неба від ворожих цілей, в його командуванні збільшується кількість людей, і ворога ця інформація може цікавити. Тож, Тимур у цілях безпеки попросив дружину утримуватися від коментарів.

При цьому вона зазначила, що у 2025 році вона частіше бачилася з чоловіком — він все більше приїздить на звітування, збори штабу.

