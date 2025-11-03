"Пошла нах**": Ефросинина матом отреагировала на вопрос, где служит ее муж (ВИДЕО)

В Украине почти четыре года идет полномасштабная война. И вопрос, кто где служит, возникает все чаще. Особое внимание к известным, медийным людям и их родным.

Ефросинина и его муж. Фото из открытых источников

В одном из интервью телеведущая Маша Ефросинина матом отреагировала на комментарий относительно службы ее мужа. Журналистка зачитала комментарий, что муж Ефросининой:

"пошел служить в батальон Пуща Водица. Там никто не гибнет. Это все на будущее, чтобы потом в резюме было, что служил в ВСУ. Может, министром будет".

Журналистка спросила у Ефросининой, как она реагирует на такие комментарии.

"Пошла нах**. А как я могу, бл*дь, на это реагировать? Если вам интересно, где? Спросите. С уважением. Без уважения. Окей, это ваше право. Но не надо писать "клевету", — отреагировала телеведущая.

В октябре 2025 года телеведущая рассказала, что ее муж, Тимур Хромаев, находится в рядах ВСУ с начала полномасштабной войны. При этом отмечала, что особо ничего не может рассказывать о его службе. По ее словам, в первую очередь это запрещает делать сам Тимур. По словам ведущей, ее муж занимается защитой неба от враждебных целей, в его командовании увеличивается количество людей и врага эта информация может интересовать. Поэтому Тимур в целях безопасности попросил жену воздерживаться от комментариев.

При этом она отметила, что в 2025 году она чаще виделась с мужем — он все больше приезжает на отчеты, собрания штаба.

