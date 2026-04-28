Перші звільнення та аудит на передовій: Сирський наказав перевірити забезпечення бійців до 20 травня
commentss НОВИНИ Всі новини

Перші звільнення та аудит на передовій: Сирський наказав перевірити забезпечення бійців до 20 травня

Кінець «кривих» доповідей? Міноборони обіцяє покарання за дезінформацію про стан справ на фронті

28 квітня 2026, 15:24
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

В Міністерстві оборони України відреагували на скандал з голодом бійців на передовій та наголосили, що ситуації з браком продовольства на віддалених рубежах, зокрема у 30 ОМБр, 128 ОГШБр та 108 ОБр ТрО, наразі опрацьовуються спільно з Генеральним штабом. Головна мета — зробити так, щоб подібні інциденти "не стали системними".

Виснажені бійці 14 бригади без їжі та води – фото

Крім того, вже є перші результати розслідувань у 14 ОМБр, де комісія Сухопутних військ виявила серйозні порушення.

"Комбрига знято, винуватці нестимуть відповідальність", — офіційно повідомили в міністерстві, підкресливши невідворотність покарання за недбалість.

Наказ Головкома та боротьба з фальсифікацією звітів

На тлі скандалів Головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський видав жорстке розпорядження. Командувачі всіх рівнів отримали дедлайн до 20 травня, щоб особисто пересвідчитися у належному забезпеченні кожного бійця безпосередньо на лінії зіткнення.

Окрему увагу в Міноборони звернули на якість комунікації всередині армійської структури. Відомство попереджає: приховування реального стану справ більше не пройде непоміченим.

"Викривлені доповіді про бойову обстановку матимуть для посадових осіб прямі негативні наслідки", — застерігають у МО.

Зауважимо, що народна депутатка Мар’яна Безугла вкотре жорстко розкритикувала військове керівництво, заявивши про критичну ситуацію з харчуванням та умовами перебування солдатів на "нулі". Вона наголосила, що випадки, коли захисники залишаються без води та їжі протягом тривалого часу, свідчать про глибоку кризу в армії.



Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
