«Голод на позиціях — системна проблема»: Мар’яна Безугла прокоментувала виснаження бійців на фронті

Недилько Ксения
Народна депутатка Мар’яна Безугла вкотре жорстко розкритикувала військове керівництво, заявивши про критичну ситуацію з харчуванням та умовами перебування солдатів на "нулі". Вона наголосила, що випадки, коли захисники залишаються без води та їжі протягом тривалого часу, свідчать про глибоку кризу в армії.
Мар'яна Безугла. Фото з відкритих джерел
"Голод на позиціях — СИСТЕМНА ПРОБЛЕМА, а не окремий випадок!", — безапеляційно заявила депутатка.
За її словами, доки на рівні вищого командування "винагороджується брехня", рядові бійці платять за це власним здоров’ям і життям. Політикиня впевнена, що без повної зміни логіки управління ситуацію не виправити.
Доля 108-ї бригади ТрО та "будні" добровольців
Як доказ системності проблеми, Безугла поширила допис Любові Лебедик, дружини добровольця, який пішов на фронт ще у лютому 2022 року. Жінка публічно звернулася до суспільства, не маючи іншого вибору, як показати виснажений стан свого чоловіка.
"Чи це не позор, що я вимушена показувати чоловіка в такому стані та привертати увагу через соцмережі?", — йдеться у дописі дружини військового.
Любов Лебедик описує жахливі умови, в яких опинилися бійці 108-ї бригади ТрО:
Відсутність зв'язку: воїни залишаються відрізаними від інформації та рідних.
Брак ресурсів: тривале перебування на позиціях без їжі та питної води.
Невизначеність: терміни ротацій та перебування на бойових чергуваннях залишаються невідомими.
Ситуація в 108-й бригаді стала черговим гучним сигналом після аналогічних скандалів в інших підрозділах. Родина бійця вимагає негайного виведення виснажених підрозділів з позицій, а Мар’яна Безугла застерігає: ігнорування цих фактів робить керівництво співучасниками того, що відбувається на передовій.
"Бо поки на вершину системи винагороджується брехня, внизу будуть голод, безкінечні позиції та зламані люди", — резюмувала нардепка.
Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що в українській армії фіксують системні порушення правил перебування особового складу на першій лінії оборони. Про це в інтерв'ю виданню "Українська правда" повідомила військова омбудсменка Ольга Решетилова.
За її словами, офіційні розпорядження керівництва армії щодо тривалості бойових чергувань не працюють у реальних умовах.