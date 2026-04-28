Главная Новости Общество Скандалы «Голод на позициях — системная проблема»: Марьяна Безуглая прокомментировала истощение бойцов на фронте
«Голод на позициях — системная проблема»: Марьяна Безуглая прокомментировала истощение бойцов на фронте

Приговор системе или единичные случаи? Безуглая требует изменить логику военного управления из-за скандалов со снабжением

28 апреля 2026, 15:01
Народный депутат Марьяна Безуглая в очередной раз жестко раскритиковала военное руководство, заявив о критической ситуации с питанием и условиями пребывания солдат на "нуле". Она отметила, что случаи, когда защитники остаются без воды и пищи в течение длительного времени, свидетельствуют о глубоком кризисе в армии.

«Голод на позициях — системная проблема»: Марьяна Безуглая прокомментировала истощение бойцов на фронте

Марьяна Безуглая. Фото из открытых источников

"Голод на позициях — СИСТЕМНАЯ ПРОБЛЕМА, а не частный случай!", — безапелляционно заявила депутат.

По ее словам, пока на уровне высшего командования "поощряется ложь", рядовые бойцы платят за это собственным здоровьем и жизнью. Политик уверена, что без полного изменения логики управления ситуацию не исправить.

Судьба 108-й бригады ТрО и "будни" добровольцев

Как доказательство системности проблемы, Безуглая распространила сообщение Любови Лебедик, жены добровольца, ушедшего на фронт еще в феврале 2022 года. Женщина публично обратилась к обществу, не имея другого выбора, как показать истощенное состояние своего мужа.

«Голод на позициях — системная проблема»: Марьяна Безуглая прокомментировала истощение бойцов на фронте - фото 2

"Не позор ли это, что я вынуждена показывать мужа в таком состоянии и привлекать внимание через соцсети?", — говорится в сообщении жены военного.

Любовь Лебедик описывает ужасающие условия, в которых оказались бойцы 108-й бригады ТрО:

Отсутствие связи: воины остаются отрезанными от родных и информации.

Нехватка ресурсов: длительное пребывание на позициях без еды и питьевой воды.

Неопределенность: сроки ротаций и пребывания в боевых дежурствах остаются неизвестными.

Ситуация в 108 бригаде стала очередным громким сигналом после аналогичных скандалов в других подразделениях. Семья бойца требует немедленного вывода истощенных подразделений с позиций, а Марьяна Безуглая предостерегает: игнорирование этих фактов делает руководство соучастниками происходящего на передовой.

"Ведь пока на вершине системы вознаграждается ложь, внизу будут голод, бесконечные позиции и сломанные люди", — резюмировала нардепка.

Ранее портал "Комментарии" сообщал , что в украинской армии фиксируют системные нарушения правил пребывания личного состава на первой линии обороны. Об этом в интервью "Украинской правде" сообщила военная омбудсменка Ольга Решетилова.

По ее словам, официальные распоряжения руководства армии по продолжительности боевых дежурств не работают в реальных условиях.



