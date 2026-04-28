Первые увольнения и аудит на передовой: Сырский приказал проверить обеспечение бойцов до 20 мая

В Министерстве обороны Украины отреагировали на скандал с голодом бойцов на передовой и подчеркнули, что ситуации с нехваткой продовольствия на отдаленных рубежах, в том числе в 30 ОМБр, 128 ОГШБр и 108 ОБр ТрО, сейчас прорабатываются совместно с Генеральным штабом. Главная цель – сделать так, чтобы подобные инциденты "не стали системными".

Истощенные бойцы 14 бригады без еды и воды - фото

Кроме того, уже есть первые результаты расследований в 14 ОМБр, где комиссия Сухопутных войск выявила серьезные нарушения.

"Комбриг снят, виновники будут нести ответственность", — официально сообщили в министерстве, подчеркнув неотвратимость наказания за халатность.

Приказ Главкома и борьба с фальсификацией отчетов

На фоне скандалов Главнокомандующий ВСУ генерал Александр Сырский издал жесткое распоряжение. Командующие всех уровней получили дедлайн до 20 мая, чтобы лично убедиться в надлежащем обеспечении каждого бойца на линии столкновения.

Особое внимание в Минобороны обратили на качество коммуникации внутри армейской структуры. Ведомство предупреждает: сокрытие реального положения дел больше не пройдет незамеченным.

"Искаженные доклады о боевой обстановке будут иметь для должностных лиц прямые негативные последствия", — предостерегают МО.

Заметим, что народный депутат Марьяна Безуглая в очередной раз жестко раскритиковала военное руководство, заявив о критической ситуации с питанием и условиями пребывания солдат на "нуле". Она отметила, что случаи, когда защитники остаются без воды и пищи в течение длительного времени, свидетельствуют о глубоком кризисе в армии.