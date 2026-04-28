logo

BTC/USD

76182

ETH/USD

2273.93

USD/UAH

44.09

EUR/UAH

51.76

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Первые увольнения и аудит на передовой: Сырский приказал проверить обеспечение бойцов до 20 мая
commentss НОВОСТИ Все новости

Первые увольнения и аудит на передовой: Сырский приказал проверить обеспечение бойцов до 20 мая

Конец «кривых» докладов? Минобороны обещает наказание за дезинформацию о положении дел на фронте

28 апреля 2026, 15:24
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

В Министерстве обороны Украины отреагировали на скандал с голодом бойцов на передовой и подчеркнули, что ситуации с нехваткой продовольствия на отдаленных рубежах, в том числе в 30 ОМБр, 128 ОГШБр и 108 ОБр ТрО, сейчас прорабатываются совместно с Генеральным штабом. Главная цель – сделать так, чтобы подобные инциденты "не стали системными".

Кроме того, уже есть первые результаты расследований в 14 ОМБр, где комиссия Сухопутных войск выявила серьезные нарушения.

"Комбриг снят, виновники будут нести ответственность", — официально сообщили в министерстве, подчеркнув неотвратимость наказания за халатность.

Приказ Главкома и борьба с фальсификацией отчетов

На фоне скандалов Главнокомандующий ВСУ генерал Александр Сырский издал жесткое распоряжение. Командующие всех уровней получили дедлайн до 20 мая, чтобы лично убедиться в надлежащем обеспечении каждого бойца на линии столкновения.

Особое внимание в Минобороны обратили на качество коммуникации внутри армейской структуры. Ведомство предупреждает: сокрытие реального положения дел больше не пройдет незамеченным.

"Искаженные доклады о боевой обстановке будут иметь для должностных лиц прямые негативные последствия", — предостерегают МО.

Заметим, что народный депутат Марьяна Безуглая в очередной раз жестко раскритиковала военное руководство, заявив о критической ситуации с питанием и условиями пребывания солдат на "нуле". Она отметила, что случаи, когда защитники остаются без воды и пищи в течение длительного времени, свидетельствуют о глубоком кризисе в армии.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости