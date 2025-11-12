Бізнесмен та фігурант кримінальної справи НАБУ і САП щодо корупційних схем в енергетиці України Тимур Міндіч перетнув кордон абсолютно законно. Про це заявили у Державній прикордонній службі України за результатами перевірки.

Перетин кордону Тимуром Міндічем: у ДПСУ проведено перевірку

"Тимур був оформлений в прикордонному відношенні на виїзд з України в одному з пунктів пропуску відповідно до норм чинного законодавства. Усі документи, які дають право на перетин кордону під час дії воєнного стану, були в наявності. Окремо зазначимо, відносно нього не встановлювалося обмежень про заборону виїзду з України", – зазначають у ДПСУ.

Крім того, там заявили, що ДПСУ не отримувала від будь-якого правоохоронного органу доручень, якими б мали користуватися інспектори прикордонної служби у разі виявлення цього громадянина на державному кордоні, зокрема, щодо заборони йому виїзду з України, розшуку чи інформування про факт перетинання державного кордону.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Катерина Вербер – дружина бізнесмена та співвласника студії “Квартал 95” Тимура Міндіча, який зараз фігурує у великому корупційному скандалі. Вона активно займається бізнесом і є донькою відомої росіянки Алли Вербер.

Як повідомляє “Телеграф”, у соцмережах Катерина підтримує контакти з низкою російських знаменитостей, серед яких відомі прихильники Кремля. Наразі Катерина закрила свій акаунт в Instagram. Серед російських підписників Вербер в Instagram – Філіп Кіркоров, Катя Лель, співачка Слава, Яна Рудковська, Світлана Бондарчук, Олександр Ревва, Анжеліка Ревва, Ольга Орлова та Катерина Одинцова. Частина з них активно підтримує політику Кремля та війну проти України.