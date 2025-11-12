Катерина Вербер – дружина бізнесмена та співвласника студії “Квартал 95” Тимура Міндіча, який зараз фігурує у великому корупційному скандалі. Вона активно займається бізнесом і є донькою відомої росіянки Алли Вербер.

Дружина Міндіча дружить із російськими зірками та прихильниками Кремля – ЗМІ

Як повідомляє “Телеграф”, у соцмережах Катерина підтримує контакти з низкою російських знаменитостей, серед яких відомі прихильники Кремля.

Наразі Катерина закрила свій акаунт в Instagram.

Серед російських підписників Вербер в Instagram – Філіп Кіркоров, Катя Лель, співачка Слава, Яна Рудковська, Світлана Бондарчук, Олександр Ревва, Анжеліка Ревва, Ольга Орлова та Катерина Одинцова. Частина з них активно підтримує політику Кремля та війну проти України.

Серед українських підписників дружини Міндіча помічено засновника “Монобанку” Олега Гороховського.

Також відомо, що Катерина Вербер товаришує з російською журналісткою Ксенією Собчак. Спільне фото з нею вона опублікувала ще у липні 2015 року під час поїздки до Італії.

Катерина Вербер – донька фешн-директорки московського ЦУМу та віцепрезидентки ювелірної компанії Mercury Алли Вербер, яка померла 6 серпня 2019 року. Причина смерті російської бізнесвумен – менінгококовий сепсис.

"Я вдячна долі за те, що в мене була така приголомшлива мама – її спрямувальний голос і все, чого вона мене навчила, завжди буде зі мною", – говорила Катерина в інтерв'ю Vogue у 2021 році.

Як пише Vogue, Катерина народилася у Торонто (Канада), вчилася у США та Великій Британії, а працювала в Москві. Після школи вивчала літературу в Единбурзькому університеті (Шотландія).

Однак Вербер вирішила присвятити своє життя фешн-індустрії. До того як вийти заміж за бізнесмена, вона працювала байєром у ЦУМі та Barvikha Luxury Village. Катерина і Тимур Міндіч зіграли весілля у 2010 році в Ізраїлі. У подружжя народилося троє дітей: доньки Мішель та Елізабет і син Майкл.

"Такого весілля у моїй сім'ї ще ніколи не було – в Єрусалимі, біля Стіни Плачу, п'ятсот людей запрошених. Наші друзі досі згадують, як було весело. Катя дуже трепетно ​​вибирала дизайнера, їздила до Рікардо Тиші до Парижа. Крім двох його Givenchy у неї були ще сукні Chloé та Lanvin – свято планувалося на чотири дні", – розповідала Алла Вербер в інтерв'ю Tatler Росія.

Російська бізнесвумен пригадувала: вона одразу зрозуміла, що Міндіч – "посланий Богом" для її доньки. Коли чоловік приходив свататися, то подарував коханій вінтажний годинник Rolex 60-х років.

"Тимуру важливо було одружитися саме в Ізраїлі – його батько, коли вмирав молодим там у шпиталі, сказав: "Мені боляче, що я на весіллі не буду". Тимур відповів, що влаштує церемонію під ізраїльським небом: "І ти, тату, все побачиш". Старшу доньку, Мішель, вони назвали на його честь", – ділилась матір Катерини Вербер.

Вербер – засновниця компанії Kameron і власниця київських бутиків Balmain, Dolce & Gabbana, Saint Laurent і Polo Ralph Lauren. Перший бутик Dolce & Gabbana вона відкрила у столиці у 2012 році, а перше фешн-шоу італійського бренду Катерина відвідала у 15 років – відтоді й полюбила його.

Катерина Вербер не активна у соціальних мережах. Її останній допис в інстаграмі датується 24 вересня 2024 року. Дописів на підтримку України після початку повномасштабного вторгнення на сторінці немає.

25 лютого 2022 року підприємиця опублікувала фотографію вулиці Хрещатик і написала: "Добро завжди перемагатиме зло, а світло завжди світитиме крізь темряву".

"Сьогодні мені досить важко публікувати щось, окрім війни, а також взагалі надихатися на створення будь-яких фотографій. Майже два роки ми живемо у своєрідному темному тунелі, де навіть не знаємо, звідки з'явиться світло", – ділилась Вербер у 2023 році.

Нагадаємо, Міндіч є фігурантом справи НАБУ і САП щодо корупційних схем в енергетиці України.