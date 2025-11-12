Екатерина Вербер – жена бизнесмена и совладельца студии "Квартал 95" Тимура Миндича, который сейчас фигурирует в крупном коррупционном скандале. Она активно занимается бизнесом и является дочерью известной россиянки Аллы Вербер.

Жена Миндича дружит с российскими звездами и поклонниками Кремля – СМИ

Как сообщает Телеграф, в соцсетях Екатерина поддерживает контакты с рядом российских знаменитостей, среди которых известные поклонники Кремля.

Пока Екатерина закрыла свой аккаунт в Instagram.

Среди российских подписчиков Вербер в Instagram – Филипп Киркоров, Катя Лель, певица Слава, Яна Рудковская, Светлана Бондарчук, Александр Ревва, Анжелика Ревва, Ольга Орлова и Екатерина Одинцова. Часть из них активно поддерживает политику Кремля и войну против Украины.

Среди украинских подписчиков жены Миндича замечен основатель "Монобанка" Олег Гороховский.

Также известно, что Екатерина Вербер дружит с российской журналисткой Ксенией Собчак. Совместное фото она опубликовала еще в июле 2015 года во время поездки в Италию.

Екатерина Вербер – дочь фэшн-директора московского ЦУМа и вице-президента ювелирной компании Mercury Аллы Вербер, которая умерла 6 августа 2019 года. Причина смерти российской бизнесвумен – менингококковый сепсис.

"Я благодарна судьбе за то, что у меня была такая потрясающая мама – ее направляющий голос и все, чему она меня научила, всегда будет со мной", – говорила Екатерина в интервью Vogue в 2021 году.

Как пишет Vogue, Екатерина родилась в Торонто (Канада), училась в США и Великобритании, а работала в Москве. После школы изучала литературу в Эдинбургском университете (Шотландия).

Однако Вербер решила посвятить свою жизнь фэшн-индустрии. До того, как выйти замуж за бизнесмена, она работала байером в ЦУМе и Barvikha Luxury Village. Екатерина и Тимур Миндич сыграли свадьбу в 2010 году в Израиле. У супругов родилось трое детей: дочери Мишель и Элизабет и сын Майкл.

"Такой свадьбы в моей семье еще никогда не было – в Иерусалиме, у Стены Плача, пятьсот человек приглашенных. Наши друзья до сих пор вспоминают, как было весело. Катя очень трепетно ​​выбирала дизайнера, ездила к Рикардо Тиши в Париж. Кроме двух его Givenchy у нее были еще платья Chloé и Lanvin – праздник планировался на четыре дня", – рассказывала Алла Вербер в интервью Tatler Россия.

Российская бизнесвумен вспоминала: она сразу поняла, что Миндич – "посланный Богом" для ее дочери. Когда мужчина приходил свататься, то подарил любимым винтажным часам Rolex 60-х годов.

"Тимура важно было жениться именно в Израиле – его отец, когда умирал молодым там в госпитале, сказал: "Мне больно, что я на свадьбе не буду". Тимур ответил, что устроит церемонию под израильским небом: "И ты, папа, все увидишь". Старшую дочь, Мишель, они назвали в его честь", – делилась мать Екатерины Вербер.

Вербер – основательница компании Kameron и владелица киевских бутиков Balmain, Dolce & Gabbana, Saint Laurent и Polo Ralph Lauren. Первый бутик Dolce & Gabbana она открыла в столице в 2012 году, а первое фэшн-шоу итальянского бренда Екатерина посетила в 15 лет – с тех пор и полюбила его.

Екатерина Вербер не активна в социальных сетях. Ее последнее сообщение в инстаграме датируется 24 сентября 2024 года. Сообщений в поддержку Украины после начала полномасштабного вторжения на странице нет.

25 февраля 2022 года предприниматель опубликовала фотографию улицы Крещатик и написала: "Добро будет всегда побеждать зло, а свет всегда будет светить сквозь темноту".

"Сегодня мне довольно трудно публиковать что-нибудь, кроме войны, а также вообще вдохновляться на создание любых фотографий. Около двух лет мы живем в своеобразном темном туннеле, где даже не знаем, откуда появится свет", – делилась Вербер в 2023 году.

Напомним, Миндич является фигурантом дела НАБУ и САП по коррупционным схемам в энергетике Украины.