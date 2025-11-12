Бизнесмен и фигурант уголовного дела НАБУ и САП по коррупционным схемам в энергетике Украины Тимур Миндич пересек границу абсолютно законно. Об этом заявили в Государственной пограничной службе Украины по результатам проверки.

Пересечение границы Тимуром Миндичем: в ГПСУ проведена проверка

"Тимур был оформлен в пограничном отношении на выезд из Украины в одном из пунктов пропуска в соответствии с нормами действующего законодательства. Все документы, дающие право на пересечение границы во время действия военного положения, были налицо. Отдельно отметим, что в отношении него не устанавливалось ограничений о запрете выезда из Украины", – отмечают в ГПСУ.

Кроме того, там заявили, что ГПСУ не получала от какого-либо правоохранительного органа поручений, которыми должны пользоваться инспекторы пограничной службы в случае обнаружения этого гражданина на государственной границе, в частности, относительно запрета ему выезда из Украины, розыска или информирования о факте пересечения государственной границы.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Екатерина Вербер – жена бизнесмена и совладельца студии "Квартал 95" Тимура Миндича, который сейчас фигурирует в крупном коррупционном скандале. Она активно занимается бизнесом и является дочерью известной россиянки Аллы Вербер.

Как сообщает Телеграф, в соцсетях Екатерина поддерживает контакты с рядом российских знаменитостей, среди которых известны поклонники Кремля. Пока Екатерина закрыла свой аккаунт в Instagram. Среди российских подписчиков Вербер в Instagram – Филипп Киркоров, Катя Лель, певица Слава, Яна Рудковская, Светлана Бондарчук, Александр Ревва, Анжелика Ревва, Ольга Орлова и Екатерина Одинцова. Часть из них активно поддерживает политику Кремля и войну против Украины.