Пекельна заява радника мера Маріуполя: кого та за що звинувачує

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко оприлюднив емоційну заяву, у якій звинуватив Сергія Лещенка та представників Офісу президента у ролі, яку вони нібито відіграли в замовчуванні масштабу трагедії в Маріуполі у 2022 році. На його думку, це сприяло значним людським втратам у місті.

Андрющенко скандально висловився щодо Лещенко та ОП

Андрющенко заявив, що у той час частина представників влади намагалася "прикрити" катастрофічну ситуацію в Маріуполі та блокувала інформацію про реальні події. Він зазначив, що саме завдяки сприянню народного депутата Ярослава Железняка вдалося подолати спротив усередині ОП та добитися хоча б часткової евакуації з міста, попри складні умови.

У своїх коментарях він наголосив, що вважає відповідальним не лише Лещенка, а й значну частину керівництва Офісу президента, стверджуючи, що їхні дії або бездіяльність призвели до того, що в Маріуполі загинули десятки тисяч людей.

Окремо Андрющенко згадав публічну поведінку Лещенка під час активних бойових дій у Бахмуті та інших регіонах, а також діяльність членів його родини, припустивши наявність моральних та етичних суперечностей.

Наприкінці заяви радник мера наголосив, що, на його думку, керівник Офісу президента Андрій Єрмак та його команда повинні залишити свої посади, оскільки, за його словами, мають політичну відповідальність за події минулих років.

