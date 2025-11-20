logo_ukra

BTC/USD

82188

ETH/USD

2682.01

USD/UAH

42.15

EUR/UAH

48.52

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Скандали Пекельна заява радника мера Маріуполя: кого та за що звинувачує
commentss НОВИНИ Всі новини

Пекельна заява радника мера Маріуполя: кого та за що звинувачує

Андрющенко різко розкритикував Лещенка та Офіс президента, звинувативши їх у замовчуванні трагедії Маріуполя

20 листопада 2025, 20:56
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко оприлюднив емоційну заяву, у якій звинуватив Сергія Лещенка та представників Офісу президента у ролі, яку вони нібито відіграли в замовчуванні масштабу трагедії в Маріуполі у 2022 році. На його думку, це сприяло значним людським втратам у місті.

Пекельна заява радника мера Маріуполя: кого та за що звинувачує

Андрющенко скандально висловився щодо Лещенко та ОП

Андрющенко заявив, що у той час частина представників влади намагалася "прикрити" катастрофічну ситуацію в Маріуполі та блокувала інформацію про реальні події. Він зазначив, що саме завдяки сприянню народного депутата Ярослава Железняка вдалося подолати спротив усередині ОП та добитися хоча б часткової евакуації з міста, попри складні умови.

У своїх коментарях він наголосив, що вважає відповідальним не лише Лещенка, а й значну частину керівництва Офісу президента, стверджуючи, що їхні дії або бездіяльність призвели до того, що в Маріуполі загинули десятки тисяч людей.

Окремо Андрющенко згадав публічну поведінку Лещенка під час активних бойових дій у Бахмуті та інших регіонах, а також діяльність членів його родини, припустивши наявність моральних та етичних суперечностей.

Наприкінці заяви радник мера наголосив, що, на його думку, керівник Офісу президента Андрій Єрмак та його команда повинні залишити свої посади, оскільки, за його словами, мають політичну відповідальність за події минулих років.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що 20-річний Богдан Кобель, якого рятувальники дістали з-під завалів після російського ракетного удару по Тернополю, нині перебуває у лікарні. Про це Суспільному повідомила директорка обласного департаменту охорони здоров’я Ольга Ярмоленко.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://t.me/andriyshTime/47149
Теги:

Новини

Всі новини