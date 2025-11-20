Адское заявление советника мэра Мариуполя: кого и за что обвиняет

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко обнародовал эмоциональное заявление, в котором обвинил Сергея Лещенко и представителей Офиса президента в роли, которую они якобы сыграли в умалчивании масштаба трагедии в Мариуполе в 2022 году. По его мнению, это способствовало значительным человеческим потерям в городе.

Андрющенко скандально высказался про Лещенко и ОП

Андрющенко заявил, что в то время часть представителей власти пыталась "прикрыть" катастрофическую ситуацию в Мариуполе и блокировала информацию о реальных событиях. Он отметил, что именно благодаря содействию народного депутата Ярослава Железняка удалось преодолеть сопротивление внутри ОП и добиться хотя бы частичной эвакуации из города, несмотря на сложные условия.

В своих комментариях он отметил, что считает ответственным не только Лещенко, но и значительную часть руководства Офиса президента, утверждая, что их действия или бездействие привели к тому, что в Мариуполе погибли десятки тысяч человек.

Отдельно Андрющенко упомянул о публичном поведении Лещенко во время активных боевых действий в Бахмуте и других регионах, а также о деятельности членов его семьи, допустив наличие моральных и этических противоречий.

В конце заявления советник мэра подчеркнул, что, по его мнению, руководитель Офиса президента Андрей Ермак и его команда должны покинуть свои должности, поскольку, по его словам, имеют политическую ответственность за прошедшие годы.

