Паралімпіада зі скандалом: уже 11 країн і ЄС бойкотують відкриття через допуск Росії та Білорусі

Скандал навколо Паралімпійських ігор-2026 набирає обертів. Уже 11 держав разом із Європейським Союзом оголосили про бойкот церемонії відкриття через рішення допустити до змагань спортсменів Росії та Білорусі під їхніми національними прапорами та гімнами.

11 країн та ЄС бойкотуватимуть відкриття Паралімпіади-2026 через участь росіян і білорусів

Про це повідомило Міністерство закордонних справ України ввечері 3 березня. Того ж дня до списку держав, які підтримали бойкот, приєдналася Німеччина.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга подякував партнерам за принципову позицію. За його словами, присутність російських та білоруських символів на церемонії відкриття суперечить самому духу міжнародних спортивних змагань, особливо на тлі повномасштабної війни проти України.

“Вже 11 країн та ЄС ухвалили єдине морально правильне рішення бойкотувати церемонію відкриття, на якій майорітимуть закривавлені російські та білоруські прапори. Ми дякуємо всім їм і закликаємо інших приєднатися”, — наголосив глава української дипломатії.

Сибіга також різко розкритикував рішення Міжнародного паралімпійського комітету. На його думку, подія, яка повинна була символізувати мир і підтримку людей з інвалідністю, ризикує перетворитися на інструмент політичної пропаганди.

Станом на вечір 3 березня бойкот відкриття Паралімпійських ігор підтвердили такі країни:

Україна

Естонія

Канада

Латвія

Литва

Німеччина

Нідерланди

Польща

Фінляндія

Хорватія

Чехія

Крім того, позицію бойкоту підтримує і Європейський Союз.

Зимові Паралімпійські ігри 2026 року відбудуться з 6 до 15 березня в італійських містах Мілан та Кортіна-д’Ампеццо. Під час змагань спортсмени розіграють 79 комплектів нагород у різних дисциплінах.

Україна отримала 25 ліцензій на участь у Паралімпіаді-2026. До складу національної команди увійшли 35 учасників — 25 спортсменів-паралімпійців та 10 гайдів, які допомагають атлетам із порушенням зору.

Українська команда виступить у чотирьох видах спорту: парабіатлоні, паралижних перегонах, парагірськолижному спорті та парасноубордингу.

Рішення Міжнародного паралімпійського комітету допустити росіян і білорусів до участі у змаганнях під державними прапорами стало першим за останні 12 років, коли ці країни отримали таку можливість на Паралімпіаді.

Саме це рішення і стало причиною дипломатичного та спортивного протесту, який вже підтримали понад десять держав. Україна закликає інші країни також приєднатися до бойкоту церемонії відкриття.

