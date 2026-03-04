Паралимпиада со скандалом: уже 11 стран и ЕС бойкотируют открытие из-за допуска России и Беларуси

Скандал вокруг Паралимпийских игр-2026 набирает обороты. Уже 11 государств вместе с Европейским Союзом объявили о бойкоте церемонии открытия из-за решения допустить к соревнованиям спортсменов России и Беларуси под их национальными флагами и гимнами.

11 стран и ЕС будут бойкотировать открытие Паралимпиады-2026 из-за участия россиян и белорусов

Об этом сообщило Министерство иностранных дел Украины вечером 3 марта. В тот же день к списку поддержавших бойкот государств присоединилась Германия.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига поблагодарил партнеров за принципиальную позицию. По его словам, присутствие российских и белорусских символов на церемонии открытия противоречит самому духу международных спортивных соревнований , особенно на фоне полномасштабной войны против Украины.

"Уже 11 стран и ЕС приняли единое морально правильное решение бойкотировать церемонию открытия, на которой будут развеваться окровавленные российские и белорусские флаги. Мы благодарим всех их и призываем других присоединиться", — подчеркнул глава украинской дипломатии.

Сибига также подверг резкой критике решение Международного паралимпийского комитета. По его мнению, событие, которое должно было символизировать мир и поддержку людей с инвалидностью, рискует превратиться в инструмент политической пропаганды .

По состоянию на вечер 3 марта бойкот открытия Паралимпийских игр подтвердили следующие страны:

Украина

Эстония

Канада

Латвия

Литва

Германия

Нидерланды

Польша

Финляндия

Хорватия

Чехия

Кроме того, позицию бойкота поддерживает и Европейский союз.

Зимние Паралимпийские игры 2026 года состоятся с 6 по 15 марта в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо . В ходе соревнований спортсмены разыграют 79 комплектов наград в разных дисциплинах.

Украина получила 25 лицензий на участие в Паралимпиаде-2026 . В состав национальной команды вошли 35 участников — 25 спортсменов-паралимпийцев и 10 гайдов, которые помогают атлетам с нарушением зрения.

Украинская команда выступит в четырех видах спорта: парабиатлоне, паралижной гонке, парагорнолыжном спорте и парасноубординге .

Решение Международного паралимпийского комитета допустить россиян и белорусов к участию в соревнованиях под государственными флагами стало первым за последние 12 лет , когда эти страны получили такую возможность на Паралимпиаде.

Именно это решение и стало причиной дипломатического и спортивного протеста, поддержанного более десяти государств. Украина призывает другие страны также присоединиться к бойкоту церемонии открытия.

