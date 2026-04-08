Орбан поскаржився США на Зеленського: «Це абсолютний скандал»

Американський віце-прем’єр Джей Ді Венс висловив різке обурення через інформацію про ймовірні погрози з боку президента України Володимира Зеленського на адресу угорського прем'єра Віктора Орбана напередодні парламентських виборів в Угорщині. Політик назвав цю ситуацію неприпустимою.

За словами Венса, він був шокований подробицями, якими з ним поділився особисто голова угорського уряду. Політик підкреслив, що спочатку сумнівався у достовірності таких радикальних намірів, але згодом нібито знайшов підтвердження.

"Я навіть не знав, що Зеленський говорив про намір відправити солдатів у резиденцію прем'єр-міністра, до вчорашнього дня. Коли Віктор мені про це розповів, коли я перевірив інформацію, я не міг повірити, що це правда. Але це виявилося правдою", — заявив Джей Ді Венс.

Він охарактеризував те, що сталося, як надзвичайну подію, зазначивши: "Це абсолютний скандал". На думку американського політика, подібна риторика та погрози є "обурливими", особливо в контексті внутрішніх виборчих процесів у суверенній державі.

Зазначимо, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив про серйозний тиск та залякування, з якими нібито зіткнулася його родина. За словами політика, причиною цього є його політичний курс та ставлення до російсько-української війни.

Під час свого виступу угорський лідер зазначив, що хвиля агресії з боку української сторони зачепила його найближче оточення. Він підкреслив, що йдеться не лише про словесну критику в мережі, а про прямі погрози безпеці його рідних. "Українці погрожують моїй родині, дітям та онукам", — пише Орбан у соцмережах.