Орбан пожаловался США на Зеленского: «Это абсолютный скандал»

Американский вице-премьер Джей Ди Вэнс выразил резкое возмущение из-за информации о возможных угрозах со стороны президента Украины Владимира Зеленского в адрес венгерского премьера Виктора Орбана накануне парламентских выборов в Венгрии. Политик назвал эту ситуацию недопустимой.

По словам Вэнса, он был в шоке подробностями, которыми с ним поделился лично глава венгерского правительства. Политик подчеркнул, что сначала сомневался в подлинности таких радикальных намерений, но впоследствии якобы нашел подтверждение.

"Я даже не знал, что Зеленский говорил о намерении отправить солдат в резиденцию премьер-министра до вчерашнего дня. Когда Виктор мне об этом рассказал, когда я проверил информацию, я не мог поверить, что это правда. Но это оказалось правдой", – заявил Джей Ди Вэнс.

Он охарактеризовал произошедшее как чрезвычайное событие, отметив: "Это абсолютный скандал". По мнению американского политика, подобная риторика и угрозы "возмутительны", особенно в контексте внутренних избирательных процессов в суверенном государстве.

Отметим, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о серьезном давлении и запугивании, с которыми якобы столкнулась его семья. По словам политика, причиной этого является его политический курс и отношение к российско-украинской войне.

Во время своего выступления венгерский лидер отметил, что волна агрессии со стороны украинской стороны затронула его ближайшее окружение. Он подчеркнул, что речь идет не только о словесной критике в сети, но и о прямых угрозах безопасности его родных. "Украинцы угрожают моей семье, детям и внукам", — пишет Орбан в соцсетях.